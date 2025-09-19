Kiracılara bir darbe de Yargıtay'dan geldi!

Fahiş kira artışları ve konut krizinin gölgesinde barınma sorunları artarken, Yargıtay’dan çıkan yeni bir karar kiracıların yükümlülüklerini artıracak nitelikte. Özellikle kira sözleşmesi süresi dolmadan evden ayrılan kiracılar için dikkat çekici bir düzenleme gündemde.

SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYE EDEN KİRACIYA KÖTÜ HABER

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından alınan karara göre, evini kira süresi sona ermeden terk eden kiracılar, konut yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemeye devam etmek zorunda olacak. Bu karar, mevcut barınma koşullarında kiracıların hak ve sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

DAVADA TEMYİZ AŞAMASI KARARI DEĞİŞTİRDİ

Bir kiracının, 2 yıllık kira kontratı bitmeden evi boşaltması üzerine ev sahibi, eksik kalan kira ve aidat bedellerinin tahsili için mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi, sözleşmedeki “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibinin kararı temyize götürmesiyle dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

EMSAL OLABİLECEK

Yüksek Mahkeme, dosyayı inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Erken tahliye tespiti: Kiracının, kira süresi sona ermeden evi boşaltmasının “erken tahliye” sayılacağı vurgulandı.

Makul süre sorumluluğu: Kiralanan konut, benzer koşullarda tekrar kiraya verilene kadar geçen “makul süre” içinde, kiracı kira ve aidat ödemeye devam edecek.

İhbar süresi detayı: Sözleşmede yer alan “3 ay önceden bildirim” şartının, yalnızca sözleşme süresi sona erdiğinde geçerli olduğu belirtildi. Süresi dolmadan yapılan tahliyelerde bu şartın bağlayıcı olmadığı ifade edildi.

KİRACILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI NİTELİĞİNDE

Söz konusu karar, kiracılar açısından bağlayıcı ve uyarıcı nitelikte. Bundan böyle, kira süresi dolmadan haklı bir gerekçe olmadan konutu boşaltan kiracılar, ev yeniden kiralanana dek kira ve aidat yükümlülüğünü taşımaya devam edecek.