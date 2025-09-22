Gram altın haftaya böyle başladı!

Altın fiyatlarında rekor serisi Fed'in faiz kararının ardından soluklanırken, yeni hafta rekorla başladı.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altında hareketlilik yaşanıyor.

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken Fed'in faiz indirimi kararıyla geçen hafta tansiyonu düşürdü. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de açıkladığı faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu.

Altın fiyatları düzeltmeye giderken sakin seyir bir anda yönünü yukarı çevirdi. Yeniden tırmanışa geçen altında, yeni hafta yüksek başladı: Gram rekor kırdı.

Gram altın haftaya rekorla başlarken, sabah saatlerinde 4 bin 920 liraya çıktı ve böylece tarihi zirvesini gördü.

İşte 22 Eylül Pazartesi gününe ait altın fiyatları:

Gram altın
4.912,90
4.913,44

22 Ayar Bilezik
4.570,13
4.591,50

Altın (ONS)
3.695,30
3.695,66

Altın ($/kg)
118.106,00
118.119,00

Cumhuriyet Altını
32.670,00
32.848,00

Yarım Altın
16.385,00
16.487,00

Çeyrek Altın
8.193,00
8.239,00

Reşat Altını
32.702,47
32.880,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.571,80
4.801,94

Gremse Altın
80.297,81
82.108,18

Tam Altın
32.119,12
32.742,83

Külçe Altın ($)
120.500,00
120.550,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

