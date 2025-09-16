İslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadı

Yayınlanma:
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın psikolojik direnç seviyesi olan 5 bin lirayı geçince dayanamadı... Ani yükselişteki risklere dikkat çeken İslam Memiş'ten ters köşe yapacak altın çağrısı geldi.

Altın geçtiğimiz yıl başlattığı yükselişini bu yıl inişlere sahne olsa da sürdürdü. Ortadoğu'daki savaş gerilimi, İsrail'in işgal harekatı, ABD Başkanı Trump'ın öngörülemez politikaları, dolarda güven kaybı nedeni ile yaşanan düşüşler altını yeniden ışıl ışıl parlattı.

Garanti yatırım için güvenli limana yönelen yatırımcılar yeniden altına olan talebi artırdı. Altın bugün itibarıyla 5 bin lira sınırını aşarak 5 bin 12 liraya kadar yükseldi. Son sıçramanın ardından yılbaşından bu yana yüzde 65'in üzerinde değerlenen altın yerli yatırımcısına enflasyona rağmen yüzde 18'e yakın kazanç sağladı.

slam-memisten-altin-cagrisi-5-bin-lirayi-gecince-dayanamadi-4-001.jpg

Altın yatırımcısının iştahını kabartan yükseliş diğer yandan soru işaretleri de yarattı. Ani yükseliş anında altın almak doğru olur mu sorusunun yanıtı Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi.

5 BİN LİRAYI GEÇİNCE DAYANAMADI

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi'ye konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

slam-memisten-altin-cagrisi-5-bin-lirayi-gecince-dayanamadi-3-001.jpg

İslam Memiş, "5 bin lira psikolojik direnç seviyesiydi, 4 bin 500 lirayı çok hızlı kırdı. Yarın akşam Fed'in faiz kararı var, 21.00'de açıklanacak, çok önemli. Piyasaların yüzde 96'sı, 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Ancak bunun öncesinde İsrail'in Gazze kuşatması başladı. Yani jeopolitik gerilim tırmanıyor. Hem Fed var hem Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim var. Dolayısıyla altın fiyatları bu yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor" dedi.

slam-memisten-altin-cagrisi-5-bin-lirayi-gecince-dayanamadi-5-001.jpg

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ÇAĞRISI

Memiş, agresif yükselişlerin ardından teknik olarak bir düzeltme hareketinin gerektiğini belirterek, "Bu hafta altın almak için uygun bir vakit değil. Biraz yatırımcının kendine vakit tanıması lazım. O kar satışlarını beklemesi lazım. Yüzde 5 - 6 civarında bir kar satışı ile karşı karşıya kalabiliriz" uyarısında bulundu.

slam-memisten-altin-cagrisi-5-bin-lirayi-gecince-dayanamadi-6-001.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi


