İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş, altında ve piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Geçtiğimiz periyotta gram altının yeniden hızlı bir artış yaşandığını ifade eden İslam Memiş, altının büyük bir sıçramanın eşiğinde olunduğunu söyledi.

Yatırımcılara “Yılın en kritik yatırım hamlesi için Kasım ayını bekleyin” diyerek uyarıda bulunan Memiş, önce 6000 bin liralık kritik seviyeyi açıkladı sonra garanti yatırım için yapılması gerekeni söyledi.

İSLAM MEMİŞ 'YENİ ALTINI' AÇIKLADI

İslam Memiş, birikimi olan vatandaşların kiradan kurtulması gerektiğini ifade ederek “1+1 daire alacak birikimi olan biri, kira ödememeli. Kira artık maddi anlamda sadece kayıptır” dedi.

Öncelikli amacın kendi yaşam alanını satın almak olduğunu vurgulayan Memiş, yeni altını açıkladı.

Özellikle 3-4 milyon TL birikimi olanların bu parayı araç, fon veya borsa yerine önce konut alımına yönlendirmesinin daha sağlıklı bir strateji olduğunu ifade eden Memiş, “Toprak altındır” diyerek arsa yatırımlarına dikkat çekti.

Yalnızca gelir elde etmenin değil, pasif gelir yaratmanın da uzun vadede güvence sağlayan bir model olduğunu söyleyen Memiş, birikimin ardından ikinci aşamada konut veya araç üzerinden kira/gelir elde edilmesini önerdi.

ALIRKEN BU 3'ÜNE DİKKAT EDİN

Toprağın altın olduğunu vurgulayan Memiş, üçüncü aşamada arsa alımını önerdi. Arsa alacaklara da uyarılarda bulunan Memiş, imar durumu, lokasyon ve altyapı analizlerinin iyi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Altındaki yükseliş için de dikkatli olunması konusunda uyarılarını tekrar eden İslam Memiş, jeopolitik risklerin henüz altın fiyatlarına tam olarak yansımadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ve Trump’ın vergi açıklamaları, piyasada sert dalgalanmalara neden oldu. Gram altın 4880 TL’ye kadar yükselirken, gelen tepkilerle tekrar yukarı yönlü hareket başladı.”