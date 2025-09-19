İslam Memiş en mantıklı yatırımı açıkladı: Kendimi garantide hissediyorum

Altın haftalardır rekor üzerine rekor kırdığı seriyi bozdu. Fed'in faiz indirimi kararıyla hızlı yükselişine düzeltme yapan altın düşüşe geçti.

Ons altın günün ilk saatlerinde 3,652 dolardan işlem görmeye başlarken gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 986 lirayı buldu. Ardı ardına gelen rekorların ardından Fed'den gelecek kararın beklenmesi gerektiğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada aşağı yönde düzeltme beklediğini söylemişti.

Vatandaşları sakin kalmaları konusunda sık sık uyaran İslam Memiş, düşüşe geçen altının ardından yatırım araçlarını bir kez daha değerlendirdi.

İSLAM MEMİŞ EN MANTIKLI YATIRIMI AÇIKLADI

Geçmişteki açıklamalarını hatırlatan Memiş, Fed sonrası piyasanın ters köşe olacağı öngörüsünde bulunduğunu vurgulayarak "Bugüne kadar dediğim gibi, 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcılar değil, sistem kazanacak" ifadelerini kullandı.

Yatırım yapanlara "birikimlerini mutlaka çeşitlendirme" uyarısında bulunan Memiş, piyasalardaki hareketliliği değerlendirerek bir süredir değer kaybı yaşayan yeşil paraya işaret etti. İslam Memiş, şunları söyledi:

Altın ve gümüş fiyatlarında gerileme yaşandı. Biz yine kenarda beklemeye devam ediyoruz. Ben 10.950 puan seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.707 dolar seviyesine kadar yükseldi. 67 dolarlık gerileme var. 3.550, 3.520, 3.500 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm geçerliliğini koruyor. Ons altın tarafında sağlam teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor. Gram altında şu anda 4.976 seviyesinde. Burada yaklaşık 5.560 lira gibi bir gram altın tarafında geri çekilme gördük. Yüksek yine. Gram altın TL fiyatı yine ons altınla birlikte 4.900 ve aşağısındaki rakamlara sarkmasını bekliyorum.

'İlk kez borsaya girecek olan arkadaşlar heyecanlı olmasın' uyarım vardı, bu uyarım devam ediyor.

Yine gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin olacağını ifade ettim. 43 dolar seviyesine kadar yükselmişti ama Ama bekleyin tekrar bir 40 dolar denemesi yapabilir uyarım vardı. 41.69 seviyesinde şu an. Bu yeterli değil. Gümüş de altın gibi yüksek. Dolardan kur destek almaya devam ediyor. Malum 57 lira seviyesi üzerine görmüştü gümüş fiyatı. Şu anda 55 TL 33 kuruş seviyesinde. Burada 54 lira destek seviyesini takip edeceğim. Burada yine 1 liralık bir düşüş alanı var aşağıda. Alım için acele etmiyorum, bekliyorum.

"KENDİMİ GARANTİDE HİSSEDİYORUM"