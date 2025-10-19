Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor

Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor
Borsa İstanbul’da halka arz için yeni bir şirket yatırımcılarla buluşuyor.

Ecogreen Enerji Holding, Borsa İstanbul’da halka arz için yatırımcılarla buluşuyor. Şirketin talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Ekim 2025 olarak belirlendi.

HALKA ARZ DETAYLARI

Hisse Başına Fiyat: 10,40 TL

Borsa Kodu: ECOGR

Talep Toplama Yöntemi: Sabit fiyat ile talep toplama

Dağıtım Yöntemi: Eşit dağıtım

Halka Arz Yöntemi: Sermaye artırımı

Halka Arz Büyüklüğü: 1,144 milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %20,37

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar

HALKA ARZ TOPLAMI

Halka arz kapsamında 110 milyon lot pay satışı hedefleniyor. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 540 milyon TL’ye ulaşacak.

Şirket, yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile pay dağıtımı yapacak ve talep toplama sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Talep toplama yöntemi, Katılım Endeksi’ne uygun değil olarak açıklandı.

Ecogreen Enerji Holding’in borsaya katılması, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

