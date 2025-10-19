Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor
Ecogreen Enerji Holding, Borsa İstanbul’da halka arz için yatırımcılarla buluşuyor. Şirketin talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Ekim 2025 olarak belirlendi.
HALKA ARZ DETAYLARI
Hisse Başına Fiyat: 10,40 TL
Borsa Kodu: ECOGR
Talep Toplama Yöntemi: Sabit fiyat ile talep toplama
Dağıtım Yöntemi: Eşit dağıtım
Halka Arz Yöntemi: Sermaye artırımı
Halka Arz Büyüklüğü: 1,144 milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %20,37
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar
HALKA ARZ TOPLAMI
Halka arz kapsamında 110 milyon lot pay satışı hedefleniyor. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 540 milyon TL’ye ulaşacak.
Şirket, yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile pay dağıtımı yapacak ve talep toplama sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Talep toplama yöntemi, Katılım Endeksi’ne uygun değil olarak açıklandı.
Ecogreen Enerji Holding’in borsaya katılması, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.