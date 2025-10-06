Ziraat Bankası'ndan milyonluk villa ihalesi

Ziraat Bankası, İstanbul’un en prestijli bölgelerinden biri olan Beykoz Çubuklu Vadi Villaları’nda yer alan lüks bir villayı ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

Sitede ünlü isimlerin de komşu olduğu tripleks villa için ihale başlangıç bedeli 162 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

6+1 VİLLA 16 EKİM’DE SAHİBİNİ BULACAK

Bankanın satışa çıkardığı villa, 6 oda, 1 salon ve 1 banyodan oluşan, toplamda 385 metrekare kullanım alanına sahip bir konut olarak dikkat çekiyor.

İhale 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek ve kazanan kişi mülkün bedelini peşin olarak ödeyecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, 9 milyon 750 bin TL tutarında katılım teminatı yatırması gerekiyor.

ÜNLÜ KOMŞULARIN BULUŞTUĞU LÜKS SİTE

Satışa konu olan villa, Engin Altan Düzyatan – Neslihan Alkoçlar, Şahan Gökbakar, Arda Turan – Aslıhan Doğan, Barış Arduç – Gupse Özay gibi tanınmış isimlerin de ev sahibi olduğu Çubuklu Vadi Villaları Sitesi içinde yer alıyor.

120 VİLLALIK DEV PROJE

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Çubuklu Vadi Sitesi, 2010 yılında Yüksel İnşaat ve Fiba Gayrimenkul ortaklığıyla inşa edildi.

Toplam 183 bin metrekare arazi üzerinde kurulan site, 120 adet villa ve çeşitli sosyal tesislerden oluşuyor.

Güvenlik açısından da dikkat çeken sitede, 24 saat boyunca 39 sabit ve 9 hareketli kamera ile izleme ve kayıt sistemi bulunuyor.