Şimşek işareti vermişti: Fon manipülasyonunda ilk operasyon geldi

Şimşek işareti vermişti: Fon manipülasyonunda ilk operasyon geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Mehmet Şimşek'in fonlarda manipülasyon yapıldığının farkında oldukları ve kayıtsız kalmayacakları açıklamasının hemen ardından ilk operasyon geldi. Q Yatırım Bankası'na "tefecilik" ve "kara para aklama" suçlaması ile yapılan operasyonda iki banka yetkilisi gözaltına alındı.

arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor. hedef alan soruşturmalar serisine yeni bir halka daha eklendi. Gazeteci Dilek Yaman Demir, Q Yatırım Bankası'na yönelik operasyonu duyurdu.

Demir'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Şimşek Erdoğan'ı ikna etti! Operasyon gelebilir iddiasıŞimşek Erdoğan'ı ikna etti! Operasyon gelebilir iddiası

Soruşturma kapsamında Banka yetkililerinin, TCMB faiz oranlarının çok üzerinde faizle borç para vererek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Banka Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ile daha önce Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında adı geçen Yasef Mitrani gözaltına alındı.

Şimşek'ten fon açıklaması: Manipülasyon yapıldığını biliyoruzŞimşek'ten fon açıklaması: Manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

SEÇİL ERZAN DAVASI İLE GÜNDEMDEYDİ

mehmet-aydogdu.png

Diğer yandan bankanın genel müdürü olan Mehmet Aydoğdu adı, Seçil Erzan olayı ile gündeme gelmişt. Aydoğdu, o dönem Denizbank Genel Müdür yardımcısı olarak tanıdı ve bu davada sanık oldu.

Şimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilirŞimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilir

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, Q Yatırım Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle ,mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edilmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Ekonomi
10 ayda 2 milyon 21 bin 326 yolcu geldi
10 ayda 2 milyon 21 bin 326 yolcu geldi
Merkez Bankası'na seslendi: Buna kim inanır?
Merkez Bankası'na seslendi: Buna kim inanır?
Karahan: Kira enflasyonu yavaşlıyor
Karahan: Kira enflasyonu yavaşlıyor