Şimşek işareti vermişti: Fon manipülasyonunda ilk operasyon geldi

hedef alan soruşturmalar serisine yeni bir halka daha eklendi. Gazeteci Dilek Yaman Demir, Q Yatırım Bankası'na yönelik operasyonu duyurdu.

Demir'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Banka yetkililerinin, TCMB faiz oranlarının çok üzerinde faizle borç para vererek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Banka Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ile daha önce Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında adı geçen Yasef Mitrani gözaltına alındı.

Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

SEÇİL ERZAN DAVASI İLE GÜNDEMDEYDİ

Diğer yandan bankanın genel müdürü olan Mehmet Aydoğdu adı, Seçil Erzan olayı ile gündeme gelmişt. Aydoğdu, o dönem Denizbank Genel Müdür yardımcısı olarak tanıdı ve bu davada sanık oldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, Q Yatırım Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle ,mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edilmiştir."

