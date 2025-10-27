Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!

"Mali disiplin", "sıkı duruş" sözlerini ağzından düşürmeyen Mehmet Şimşek yönetime geldiğinden beri tavizsiz bir şekilde vergi topluyor. Şimşek ve yönetimindeki GİB, vergi vermeyenleri tek tek tespit edip, parayı istiyor. Şimşek'in açıkladığına göre 2 bin 335 mükelef ilgili vergi dairelerine bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'kayıt dışı gelirlerin tespiti' iddiası ile yürütülen denetimlerde 2 bin 335 mükellefin beyanname vermediğinin belirlendiğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu kişiler hakkında cezalı işlem uygulanması için ilgili vergi dairelerine bildirimde bulundu.

"KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Şimşek, teknolojinin sağladığı tüm imkânların kullanıldığını belirterek, “Kayıt dışı kalan gelirlerin tespiti ve gönüllü uyumun artırılması yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak ekonomi yönetiminin bu çabaları, toplumda vergi adaleti tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Zira küçük mükellefler üzerinde sıkı denetim yürütülürken, büyük sermaye gruplarının ne ölçüde vergilendirildiğine dair şeffaf veriler kamuoyuna sunulmuyor.

BEYANNAME VERMEYENLERE CEZALI İŞLEM

GİB, 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit ederek incelemeye aldı.

Beyan dönemi öncesi yoğun bilgilendirme yapılırken, 1 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. Bu dönemde 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi.

Ancak tüm uyarılara rağmen gelirini beyan etmeyen 2 bin 335 mükellef, yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaybına yol açtığı gerekçesiyle vergi dairelerine bildirildi.

BEYANNAME SÜRECİ DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜTÜLÜYOR

Mükellefler, gelirlerine ilişkin bilgilere Dijital Vergi Dairesi’nden veya Hazır Beyan Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Beyannameler elektronik ortamda doldurulabiliyor ve ödemeler sistem üzerinden banka veya kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

Ekonomi yönetimi, dijital sistemlerle vergi tabanını genişletmeyi hedefliyor. Ancak bu süreçte asıl beklenti, büyük sermaye gruplarının da aynı ölçüde şeffaf ve etkin bir şekilde denetlenmesi yönünde.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

