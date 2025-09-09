Maliyetleri artıracak karar resmen yayımlandı: Mehmet Şimşek esnaftan esnaf vatandaştan alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "sıfır vergi kaçağı" hedefi ile esnafa yeni uygulamaları devreye almaya devam ediyor.

Büyükşehir belediyesi çatısı altında yer alan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnafların götürü (basit) usul defter tutma olanağı kaldırıldı.

MALİYETLERİ ARTIRACAK KARAR RESMEN YAYIMLANDI

9 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu değişiklikle birlikte gerçek usulde vergilendirilecek meslekler sıralanırken, bu sınıfta yer alan mesleklerin muhasebe giderleri ve ödeyecekleri vergiler önemli oranda artırılacak.

İşte yeni düzenlemeden etkilenecek meslekler:

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

e) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

MEHMET ŞİMŞEK ESNAFTAN ESNAF VATANDAŞTAN ALACAK

Uygulama sonucunda gerçek usul ile vergilendirilecek küçük esnafların yılda 3 geçici vergi ödemek zorunda kalması ve işletme defteri veya bilanço esasına göre defterler tutma zorunluluğu, maliyetlerin önemli ölçüde artmasına neden olacak.

Ekonomistler, artan maliyetlerin doğrudan esnaflar tarafından sunulan ürün ve mal fiyatlarına yansıtılacağına dikkat çekerken, ilerleyen günlerde iğneden ipliğe birçok üründe zam furyasının başlaması bekleniyor.