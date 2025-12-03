Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!

Ekonomik krizin faturasını vatandaşa kesen 'Torba Yasa'nın maddeleri birer birer Meclis'ten geçmeye devam ediyor. İktidarın vergi düzenlemelerini içeren teklifinin dört maddesi daha kabul edildi. Tapu harcında eksik beyan cezasını yüzde 100'e çıkaran, sağlık kuruluşlarından kuaförlere kadar birçok belgeyi harca bağlayan düzenlemede, 'ikinci el araç ticareti yetki belgesi' olanlara ise sürpriz bir imtiyaz tanındı. Galericilere yapılan satışlar, yeni getirilen binde 2'lik noter harcından muaf tutuldu.

T24 yazarı Erdoğan Sağlam, köşesinde vergi düzenlemelerini de kapsayan torba yasanın Meclis görüşmelerindeki son durumu kaleme aldı. Teklifin ilk altı maddesinin ardından dün (2 Aralık 2025) görüşülen dört kritik madde daha kabul edilerek yasalaşma yoluna girdi. Düzenlemeler, vatandaşa yeni yükler getirirken, bazı kesimlere sağlanan ayrıcalıklar dikkat çekti.

TAPUDA CEZA KATLANDI: YÜZDE 25'TEN YÜZDE 100'E!

Gayrimenkul alım satımında vatandaşın canını yakacak bir düzenleme hayata geçiyor. Mevcut uygulamada, satış bedelinin düşük gösterilmesi (eksik beyan) durumunda aradaki fark üzerinden hesaplanan tapu harcının yüzde 25'i kadar vergi ziyaı cezası kesiliyordu.

Genel Kurul'da kabul edilen 7. madde ile bu "indirimli" ceza dönemi kapandı. Artık tapuda eksik beyan tespit edilirse, ceza genel esaslara göre, yani vergi kaybının bir katı (yüzde 100) tutarında uygulanacak. Vatandaşın cebinden çıkacak ceza tutarı dörde katlanmış oldu.

Ayrıca kabul edilen 9. maddeyle, tapu harcının "emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen gerçek alım satım bedeli" üzerinden alınacağı hükmü pekiştirildi.

SAĞLIKTAN TURİZME: BELGE VE RUHSATLARA HARÇ GELİYOR

İktidar, gelir kapısı yaratmak için belge ve ruhsatları da harç kapsamına aldı. Kabul edilen 10. maddeyle, daha önce harca tabi olmayan birçok faaliyet artık yıllık harç ödeyecek.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle yıllık harç alınacak yerler şöyle sıralandı:

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları,

Ağız ve diş sağlığı merkezleri,

Veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastaneleri,

Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri,

Kuyum ticareti yetki belgeleri,

İkinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri,

Ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları.

Ayrıca sadece ruhsat alımında harç ödeyen hususi hastaneler, laboratuvarlar ve turizm işletmeleri de artık bu harcı her yıl ödemek zorunda kalacak.

VATANDAŞ ÖDEYECEK, GALERİCİ MUAF OLACAK!

Torba yasadaki en tartışmalı madde ise araç satışlarında yaşandı. Teklifin 8. maddesiyle, hem sıfır hem de ikinci el araçların noter satışlarında, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınması öngörülüyordu.

Ancak Genel Kurul'da kabul edilen bir önergeyle, "yetki belgesi bulunanlara" yani galericilere kıyak yapıldı. Tescil edilmiş araçların, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunan işletmelere satış ve devirlerinde bu binde 2'lik harç alınmayacak. Vatandaş aracını satarken harç ödeyecek, ancak galericiler kendi aralarındaki veya vatandaştan alımlarında bu yükten kurtulacak.

ENFLASYON MUHASEBESİNDE BÜYÜK ŞİRKETLERE KIYAK MI?

Erdoğan Sağlam, yazısında 2025 yıl sonu itibarıyla yapılması beklenen enflasyon düzeltmesine de dikkat çekti. Sağlam, bu uygulamanın öz kaynakları güçlü büyük sermayeli şirketlerin lehine sonuç doğuracağını, bu şirketlerin "zarar" yazarak vergi ödemeyeceğini veya az ödeyeceğini belirtti.

Sağlam, kamuoyundaki tepkiyi şu sözlerle dile getirdi: