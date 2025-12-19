Devlet artık araç satışından da harç alacak!

İkinci el araç al sat işlemi yaparak geçimlerini sağlayan kişiler, 2025 yılında getirilen yeni kanunlar nedeni ile zora düşmüştü. 2026 yılının başında yürürlüğe girecek yeni kanun ile devlet artık araç satışlarından ve tescilinden harç alacak.

Taşıt satışında yetki belgesi olmayanlara ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı 72 milyon lira kesti

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7566 sayılı Kanun, dün gece Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan yeni kararlar ile birlikte araç satış ve devir işlemlerinde uygulanacak harç oranı binde 2 olarak belirlendi.

TİCARET YETKİSİ BULUNANLARDAN ALINMAYACAK

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satışlarda harç alınmayacağı aktarıldı.

ÖDENECEK HARÇ TUTARI

Ödenecek harcın asgari tutarı da bin lira olarak belirlendi. Harç tutarının nasıl hesaplanacağı örnek ile açıklanırsa: 1 milyon liralık bir aracın satışında ödenecek vergi 2 bin liraya denk düşüyor.