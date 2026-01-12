ATM'den para çekme limiti belli oldu!

Hayat pahalılığının artması ve halkın günlük para gereksiniminin katlanması, bankacılık dünyasında ATM kullanımına dair yeni kararları tetikledi.

Bankalar hem şube içindeki insan trafiğini seyreltmek hem de maliyetleri aşağı çekmek için nakit çekim sınırlarını yeniden belirledi.

ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişiyor

Mevcut durumda belirli bir seviyede tutulan komisyonsuz para çekme tutarlarının, çok kısa bir süre içinde yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Temel strateji, tüketicileri gişe işlemleri yerine daha çok ATM kullanmaya zorlamak üzerine kurulu.

ŞUBE ATM’LERİNDE 50 BİN TL HEDEFİ

Hazırlanan yeni düzenlemede en çok dikkat çeken detay, banka şubelerine entegre olan makineler ile sokaktaki bağımsız ATM'ler arasındaki ayrım oldu.

Güvenlik ve para doldurma kolaylığı nedeniyle şubeye bitişik olan noktalarda limitlerin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Bu hamleyle, yüksek tutarlı nakit çekmek isteyen kişilerin şube içine girmesi engellenerek gişelerdeki iş yükünün dijital kanallara kaydırılması hedefleniyor.

BAĞIMSIZ NOKTALARDA KADEMELİ GEÇİŞ

Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve cadde üzerlerinde bulunan, şubeden bağımsız (Off-Site) ATM’ler için ise daha temkinli bir artış öngörülüyor. Bu noktalardaki lojistik süreçlerin ve nakit ikmali zorluklarının bankaları düşündürdüğü, bu nedenle buralardaki limitlerin şube ATM’lerinin gerisinde kalacağı ve 50 bin TL sınırının altında tutulacağı iddia ediliyor. Bankaların bu geçiş sürecinde güvenlik protokollerini öncelikli tutacağı ifade ediliyor.

DİJİTAL VE KARTSIZ İŞLEMLERDE YENİ DÖNEM

Düzenleme sadece fiziksel kart kullanımını değil, yeni nesil bankacılık yöntemlerini de kapsıyor.

QR kod ve kartsız para çekme yöntemleriyle yapılabilecek işlemlerin de limitlerinin artırılması masadaki başlıklar arasında. Yeni nesil cihazlarda karekodla yapılan çekimlerin, fiziksel kart limitleriyle eşitlenmesi planlanıyor.

Böylece tüketicilerin kart taşımadan da yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor.

ATM’den yeni para çekme limitleri ise şu şekilde:

Ziraat Bankası

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

Para yatırma limiti: 20.000 TL

Halkbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

İş Bankası

Para çekme limiti: 20.000 TL

QR ile para çekme limiti: 20.000 TL

Para yatırma limiti: 100.000 TL

Garanti BBVA

Para çekme limiti: 15.000 TL

QR ile para çekme limiti: 15.000 TL

Para yatırma limiti: 100.000 TL

Yapı Kredi

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 185.000 TL

Akbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 25.000 TL

ING Bank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

DenizBank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 74.750 TL

QNB Finansbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

TEB

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 74.990 TL

