Ankara'da otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı belediye otobüsü şoförünü darbeden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Opera Üst Geçidi altında bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye otobüsü şoförü A.S. ile kimlikleri belirlenen üç kişi arasında yol verme mevzusu nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

OTOBÜSE BİNEREK ŞOFÖRÜ DARBETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., belediye otobüsünün içine girerek şoför A.S.'ye saldırdı. Şoförü darbeden şüpheli ve yanındaki diğer iki kişi, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ankarada-otobus-soforunu-darbeden-suphe-1083151-321482.jpg

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren Ş.K. ile yanındaki S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Ankara'da EGO şoförü darp edildi: 1'i çocuk 3 gözaltıAnkara'da EGO şoförü darp edildi: 1'i çocuk 3 gözaltı

SALDIRGAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden, otobüs şoförünü bizzat darbeden Ş.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştığı belirlenen diğer iki şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

