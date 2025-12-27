Ankara'da EGO şoförü darp edildi: 1'i çocuk 3 gözaltı

Ankara'da EGO şoförü darp edildi: 1'i çocuk 3 gözaltı

Başkentte Atatürk Bulvarı üzerinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, EGO otobüsü şoförüne saldıran 1'i çocuk 3 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde trafikte seyir halinde olan Ş.K, S.A. ve suça sürüklenen çocuk statüsündeki B.A. ile EGO otobüsü şoförü A.S. arasında "yol verme" meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine otomobilden inen şüpheliler, otobüs şoförü A.S'ye saldırarak darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen saldırı anları, görgü tanıkları tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araçlarına binerek hızla bölgeden kaçan saldırganlar için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve kaçış güzergahlarını kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.K, S.A. ve B.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındıSon Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüphelinin, "kasten yaralama" ve "kamu hizmetine engel olma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaralanan otobüs şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

