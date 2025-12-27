İstanbul'da yılbaşı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Yeni yıla sayılı günler kala fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek alışveriş merkezlerinden birinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında gıda tezgahlarından kıyafet mağazalarına kadar pek çok noktada fiyat ve etiket incelemesi yapıldı.

RAF VE KASA ARASINDAKİ FİYAT FARKI İNCELENDİ

Ekiplerin denetimlerinde öncelikli olarak işletmelerde güncel fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı ve her ürünün üzerinde mevzuata uygun etiket yer alıp almadığı kontrol edildi. Özellikle tüketicilerin en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan raf etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluklar titizlikle incelendi. Ayrıca ürünlerin maliyet girdisi olmaksızın fahiş fiyat artışına tabi tutulup tutulmadığına yönelik geriye dönük kontroller gerçekleştirildi.

EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLEN İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI

Yapılan denetimler sonucunda, etiket bulundurmayan veya fiyat listelerinde usulsüzlük tespit edilen işletmelere tutanak tutuldu. Tespit edilen her bir aykırılık için işletmelere idari para cezası kesilirken, Bakanlık yetkilileri işletme sahiplerine yılbaşı öncesindeki yasal sorumlulukları hakkında uyarılarda bulundu.