İstanbul'da yılbaşı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

İstanbul'da yılbaşı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi artan alışveriş trafiğiyle birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde yapılan kontrollerde, yasal yükümlülüklere uymayan işletmelere idari para cezası uygulandı.

Yeni yıla sayılı günler kala fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek alışveriş merkezlerinden birinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında gıda tezgahlarından kıyafet mağazalarına kadar pek çok noktada fiyat ve etiket incelemesi yapıldı.

denetim-1.jpg

RAF VE KASA ARASINDAKİ FİYAT FARKI İNCELENDİ

Ekiplerin denetimlerinde öncelikli olarak işletmelerde güncel fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı ve her ürünün üzerinde mevzuata uygun etiket yer alıp almadığı kontrol edildi. Özellikle tüketicilerin en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan raf etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluklar titizlikle incelendi. Ayrıca ürünlerin maliyet girdisi olmaksızın fahiş fiyat artışına tabi tutulup tutulmadığına yönelik geriye dönük kontroller gerçekleştirildi.

denetim.jpg

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!

EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLEN İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI

Yapılan denetimler sonucunda, etiket bulundurmayan veya fiyat listelerinde usulsüzlük tespit edilen işletmelere tutanak tutuldu. Tespit edilen her bir aykırılık için işletmelere idari para cezası kesilirken, Bakanlık yetkilileri işletme sahiplerine yılbaşı öncesindeki yasal sorumlulukları hakkında uyarılarda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Türkiye
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yılında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yılında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı
Ankara'da otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı
Ankara'da otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı