Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yılında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı

Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yılı dolayısıyla, Kara Harp Okulu’ndan başlayarak Anıtkabir’de sona eren Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yılı dolayısıyla, Kara Harp Okulu’ndan başlayarak Anıtkabir’de sona eren 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geleneksel koşuya Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

Özgür Özel'den Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına ilişkin paylaşımÖzgür Özel'den Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına ilişkin paylaşım

Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına anlamlı mesaj!Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına anlamlı mesaj!

Kara Harp Okulu'ndan başlatılan koşu; Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Gençlik Caddesi güzergahını izleyerek Anıtkabir Tandoğan Girişi'nde sona erdi.

ankara-ataturk.jpg

YURTTAŞLAR DA EŞLİK ETTİ

Koşu boyunca askerler Türk bayrağı taşıdı. Güzergah üzerinde bulunan yurttaşlar ise alkışlar ve Türk bayraklarıyla koşuya eşlik ederek askerlere destek verdi. Kara Harp Okulu'nda öğrenci olan askerlerin aileleri de koşuyu izleyen yurttaşlar arasında yer aldı. Aileler yol boyunca korteje eşlik etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
