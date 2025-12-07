Elindeki metalle sokaktaki tüm araçları tek tek çizdi

İstanbul Sultangazi’de park halindeki araçlarını çizilmiş halde bulan vatandaşlar, güvenlik kameralarını incelediklerinde şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Görüntülerde, bir çocuğun elindeki metal parçasıyla sokaktaki araçlara sırayla zarar verdiği ortaya çıktı.

Olay, 4 Aralık akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 195. Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan anlarda, sokakta yürüyen bir çocuğun elinde metal bir parça olduğu görüldü. Çocuk, sokak boyunca ilerlerken yol kenarında park halinde duran çok sayıda aracın kaportasını elindeki metalle tek tek çizerek zarar verdi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN SÜRÜCÜLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Araçlarının kaportalarında oluşan hasarı fark eden araç sahipleri, durumu anlamak için çevredeki iş yerlerinin ve binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İzledikleri görüntülerde hasarın bir çocuk tarafından verildiğini tespit eden mağdur sürücüler, vakit kaybetmeden Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Araç sahipleri, maddi hasara yol açan olayla ilgili şikayette bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

