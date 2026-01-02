Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın ölümüne ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

OLAY İLAÇLAMA SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Olay, 11 Kasım 2024’te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede yapılan ilaçlamanın ardından apartman sakinleri rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle 3’üncü katta yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ile apartman sakinlerinden Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. Kalbi 5 kez duran Altay bebek, yoğun müdahalelere rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Hazırlanan mütalaada bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Soruşturma kapsamında temizlik ve ilaçlama şirketi sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli tutuklandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan iki sanık, Adli Tıp raporlarının dosyaya girmesinin ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

'GAZ ÖLÇÜMLERİ ÇOK YÜKSEK'

İddianamede ilaçlama yapılan ikamette yatalak olduğu öğrenilen G.K.'nin rahatsızlanıp hastaneye yatışının yapıldığı, bu sebepten ötürü kızlarının evi ilaçlatmak istediği belirtildi. Bunun üzerine M.E. ve S.G.'nin daha önce tahtakurusu için ilaçlama yaptırdığı Ethem Gödelezli'yi arayıp ilaçlama için 13 bin liraya anlaştığı belirtildi. Eyüp Gödelezli ve Bülent Öz'ün ikamette ilaçlama yaptıkları, ilaçlama işlemi sonrasında Gizem Umay, daire 3 sayılı adreste ikamet eden Raziye Kınalı, Recep Kınalı ve Altay Toprak Kınalı'nın ayrıca ikametgaha gelen Derin Kınalı'nın zehirlendiği aktarıldı. Altay Toprak'ın daha sonra hayatını kaybettiği iddianamede yer buldu. AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğunun tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

'İNSAN YAŞAM ALANINA UYGUN İLAÇ SEÇİLMEDİ'

İddianamedeki bilirkişi raporunda, fumigasyon ilaçlama yapılan dairede ve binada sistematik bir şekilde çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç-fumigant seçilmediği ve fumigasyon-ilaçlama adımlarına uyulmadığı yer aldı. Ayrıca binada yaşayanlarla toplantı düzenlenip, işin ciddiyetinin anlatılmadığı, binadaki insanların tam olarak binadan çıkarılmadan ilaçlanacak yerde diğer dairelere gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve binadaki diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapıldığı belirtildi. İlaçlama yapılırken ve sonrasında binada zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın, binada bazı dairedekilerin yaşamlarını sürdürdükleri, bazılarının da gaz değerleri bilgisinden mahrum olarak bekleme süresi dolmadan binaya döndüğü ve neticede elim vakanın meydana geldiğinin altı çizildi.

2 SANIK MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, Öz ve Eyüp Gödelezli hakkında “kimyasal silah kullanarak kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise “silahla kasten yaralama” suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep etti. İlaçlamayı yaptıran kişiler hakkında ise ceza isteminde bulunulmadı.

Hazırlanan iddianame ise, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak