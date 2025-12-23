Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'nda evlerini bir firmaya ilaçlatan üç çocuklu ailenin tedbir amaçlı yaptığı işlem, zehirlenme şüphesiyle son buldu. İlaçlamadan bir gün sonra evlerine girip temizlik yapan aile fertleri, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası özel kıyafetli AFAD ekipleri dairede inceleme başlattı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba İsmet K. (35), olaydan bir gün önce bir firma ile anlaşarak evinde böcek ilaçlaması yaptırdı. İlaçlama işleminin üzerinden 24 saat geçmesinin ardından eşi ve üç çocuğuyla birlikte eve gelen İsmet K., önce evi havalandırdı, ardından detaylı bir temizlik yaptı. Ancak temizliğin bitmesinden kısa bir süre sonra, gece saatlerinde aile üyelerinde şiddetli kusma ve kaşıntı şikayetleri baş gösterdi. Durumun ciddileşmesi üzerine baba İsmet K., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

istanbul-beyoglunda-ilaclama-sonrasi-1076458-319377.jpg

TÜM AİLE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren aileye ilk müdahaleyi yaptı. Evde bulunan baba İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ile çocukları U.K. (13), K.K. (12) ve B.N.K. (9), ambulanslarla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

1 yaşındaki bebek ilaçlama sebebiyle zehirlenmişti: 2 kişi tutuklandı1 yaşındaki bebek ilaçlama sebebiyle zehirlenmişti: 2 kişi tutuklandı

Beş kişilik aile hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

istanbul-beyoglunda-ilaclama-sonrasi-1076461-319377.jpg

AFAD EKİPLERİNDEN KORUYUCU KIYAFETLİ İNCELEME

Ailenin hastaneye kaldırılmasının ardından olayın yaşandığı evde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri, kimyasal madde riskine karşı koruyucu kıyafetlerini giyerek binaya ve daireye girdi. Ekipler, evden incelenmek üzere numuneler aldı. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatarak sürecin takibini sürdürüyor.

istanbul-beyoglunda-ilaclama-sonrasi-1076463-319377.jpg

MAHALLE SAKİNİ: "VÜCUTLARINDA KABARMA OLMUŞ"

Olayın tanıklarından mahalle sakini Şenay Akay, yaşanan hareketliliği ve ailenin durumunu şu sözlerle anlattı:

"İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30 - 02.00 idi. Sadece baktık o kadar."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
Türkiye
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası