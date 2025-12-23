Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba İsmet K. (35), olaydan bir gün önce bir firma ile anlaşarak evinde böcek ilaçlaması yaptırdı. İlaçlama işleminin üzerinden 24 saat geçmesinin ardından eşi ve üç çocuğuyla birlikte eve gelen İsmet K., önce evi havalandırdı, ardından detaylı bir temizlik yaptı. Ancak temizliğin bitmesinden kısa bir süre sonra, gece saatlerinde aile üyelerinde şiddetli kusma ve kaşıntı şikayetleri baş gösterdi. Durumun ciddileşmesi üzerine baba İsmet K., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

TÜM AİLE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren aileye ilk müdahaleyi yaptı. Evde bulunan baba İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ile çocukları U.K. (13), K.K. (12) ve B.N.K. (9), ambulanslarla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Beş kişilik aile hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

AFAD EKİPLERİNDEN KORUYUCU KIYAFETLİ İNCELEME

Ailenin hastaneye kaldırılmasının ardından olayın yaşandığı evde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri, kimyasal madde riskine karşı koruyucu kıyafetlerini giyerek binaya ve daireye girdi. Ekipler, evden incelenmek üzere numuneler aldı. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatarak sürecin takibini sürdürüyor.

MAHALLE SAKİNİ: "VÜCUTLARINDA KABARMA OLMUŞ"

Olayın tanıklarından mahalle sakini Şenay Akay, yaşanan hareketliliği ve ailenin durumunu şu sözlerle anlattı:

"İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30 - 02.00 idi. Sadece baktık o kadar."