Kuruyemişçide sıra kavgası: Beyin kanaması geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kuruyemiş dükkanında sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışmada kasiyer Kenan Ö. ile yaşanan arbedede yere düşerek başını kaldırıma çarpan 46 yaşındaki Serkan T., ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 17.30 civarında Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir kuruyemiş dükkanında yaşandı.

KASA SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Müşteri olarak dükkana giren Serkan T. ile ismi belirtilmeyen bir kadın arasında sıra bekleme nedeni ile tartışma çıktı.

Çıkan tartışmaya müdahale eden kasiyer Kenan Ö., Serkan T.’ye sıranın sonuna geçmesi gerektiğini söyledi.

İddiaya göre Serkan T., bunun üzerine sıra beklemek istemediğini söyleyip kasiyer Kenan Ö. ve kadın müşteriye hakaret etti.

Sıra beklemek istemedi, kasiyere saldırdı!

ARBEDE SIRASINDA DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ö. ile Serkan T. arasında kavga çıktı. Kenan Ö. ile yaşadığı arbede sırasında dengesini kaybeden Serkan T., düşerek başını kaldırıma çarptı.

Ağır yaralanan Serkan T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Kasiyer Kenan Ö.'yü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.