Ağzını bozan Bedri Usta şimdi de 'içtenlikle' özür diledi

Kadıköy’de bir müşterinin 4 bin TL’lik restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan tartışmada, işletme sahibi Bedri Usta’nın sert üslubu büyük tepki çekmişti. Eleştirileri hedef alan açıklamalarıyla eleştirilen Usta, sonunda özür diledi.

Bedri Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar, Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz. Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim. Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın."

Olay, Kadıköy-Fenerbahçe’deki şubede bir müşterinin 290 TL’lik lahmacun, 380 TL’lik çorba ve 400 TL’lik vale ücretinin yer aldığı toplam 4 bin TL’lik adisyonu paylaşmasıyla başladı. “Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı” diyen müşteriye Bedri Usta, “Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör” şeklinde yanıt verdi.

Sonrasında paylaştığı videoda ise Bedri Usta, eleştirilere karşı şu ifadeleri kullandı:

“Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum.

Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?

Ne yaparsanız yapın dediğim gibi; girişte menü var, menüye bak, fiyatlara bak, ne yiyeceğini gör ona göre içeri gir. Hadi kapat yeter.”