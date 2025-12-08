10 yaşındaki Amir diri diri toprağa gömülmüştü! Tutuklanan dayısının ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 5 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), vücudunun bir kısmı toprağa gömülü ve başından yaralı halde bulunmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirilirken, olayla ilgili tutuklanan dayısı Muhammet Eldavut (30) ise suçlamaları reddederek "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 3. sınıf öğrencisi Amir A., 5 Aralık günü okuldan eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı arama çalışmalarından ilk başta sonuç alınamadı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakın bir bölgeye gittiğini belirledi. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürse de, ekipler çalışmalarını baraj gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı.

vucudunun-bir-kismi-topraga-gomulu-bulun-1052586-312448.jpg

Gece gündüz süren aramaların sonucunda dün saat 14.30 sıralarında, Amir A. vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde bulundu. Taşlar temizlenip toprak altından yaralı çıkarılan çocuğun ilk isteği su oldu ve dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

10 yaşındaki çocuk diri diri gömülmüştü: Şüpheli dayı tutuklandı10 yaşındaki çocuk diri diri gömülmüştü: Şüpheli dayı tutuklandı

"KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM"

Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

vucudunun-bir-kismi-topraga-gomulu-bulun-1053365-312448.jpg

Olayla ilgili gözaltına alınan dayı Muhammet Eldavut, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Eldavut, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek bu ifadeleri kullandı:

"Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum"

Oğlundan gelecek iyi haberleri yoğun bakım kapısında bekleyen baba Muhammed A. ise dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Türkiye
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı