10 yaşındaki Amir diri diri toprağa gömülmüştü! Tutuklanan dayısının ifadesi ortaya çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 3. sınıf öğrencisi Amir A., 5 Aralık günü okuldan eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı arama çalışmalarından ilk başta sonuç alınamadı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakın bir bölgeye gittiğini belirledi. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürse de, ekipler çalışmalarını baraj gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Gece gündüz süren aramaların sonucunda dün saat 14.30 sıralarında, Amir A. vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde bulundu. Taşlar temizlenip toprak altından yaralı çıkarılan çocuğun ilk isteği su oldu ve dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

10 yaşındaki çocuk diri diri gömülmüştü: Şüpheli dayı tutuklandı

"KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM"

Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan dayı Muhammet Eldavut, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Eldavut, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek bu ifadeleri kullandı:

"Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum"

Oğlundan gelecek iyi haberleri yoğun bakım kapısında bekleyen baba Muhammed A. ise dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti.