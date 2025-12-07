10 yaşındaki çocuk diri diri gömülmüştü: Şüpheli dayı tutuklandı

10 yaşındaki çocuk diri diri gömülmüştü: Şüpheli dayı tutuklandı
Yayınlanma:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriyeli çocuk, vücudunun bir bölümü toprak altında ve yaralı halde bulunmuştu. Çocuğu gömdüğünden şüphelenilen dayısı gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, dayısı tarafından darp edilip gömüldüğü iddia edilen bir arazide bulundu. Çocuk yaralı halde hastaneye kaldırılırken, dayısı tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI DAYIYI GÖSTERDİ

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ailenin iki gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk A.A. için jandarma ve emniyet ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun 30 yaşındaki dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı çevresine götürüldüğünü tespit etti.

Hatay'da çalılık alanda yangın!Hatay'da çalılık alanda yangın!

ÇOCUK TOPRAKTAN ÇIKARILDI

Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çocuk Mehmetbeyli mevkiindeki bir arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve başından darp izleri bulunan çocuk, sağlık ekiplerince çıkarılarak önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldüHatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü

DAYISI TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece, çocuğu darp edip üzerine toprak attığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama
Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama
Muğla'da salgın krizi: 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da salgın krizi: 11 mahalle karantinaya alındı
Hakkari’de faciadan dönüldü: Sürücüler isyan etti
Hakkari’de faciadan dönüldü: Sürücüler isyan etti