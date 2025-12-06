Hatay'da çalılık alanda yangın!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi’ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına, tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

