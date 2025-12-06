Hatay'da fırtına! Çatılar uçtu TIR devrildi

Yayınlanma:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi.

Hatay’da korkutan yangın! 10 saat boyunca alev alev yandıHatay’da korkutan yangın! 10 saat boyunca alev alev yandı

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Bölgeden geçen 1 TIR'ın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi.

yeni-proje-7.jpg

Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü. Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

AĞAÇ DEVRİLDİ

İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

