Hatay’da korkutan yangın! 10 saat boyunca alev alev yandı

Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde samanlık olarak kullanılan bir depoda yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde bulunan bir depodaki saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanın fark edilmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Rüzgarın da etkisiyle iyice genişleyen yangına, itfaiye ekipleri tarafından uzun süre müdahale edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 saatte kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

