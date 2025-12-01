Kartalkaya'dan ders alınmadı mı? Ameliyathanesi yanan hastanede skandal üstüne skandal

Özel Haber / Halktv.com.tr

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek bina ameliyathane bölümünde önceki gün çıkan yangın, hastane ekipleri ve itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü.

YANGIN ÖNEMSİZ DİYE GEÇİŞTİRİLDİ

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olaydan dolayı herhangi bir hasta ya da personelin olumsuz etkilenmediği, hizmetlerin ise kesintisiz şekilde sürdüğü bildirildi. Açıklamada, herhangi bir aksaklık veya riskli bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor tarafından yapılan duyuruda, yangına hızlı şekilde müdahale edildiği ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı belirtildi.

AMELİYATHANE KÜL OLDU YANGIN SİSTEMLERİ ÇALIŞMIYOR!

Yangının yarattığı yıkımın önemsiz olduğuna işaret eden bu açıklamalara karşın Halk TV’nin edindiği bilgilere göre alevlerin yükseldiği ameliyathane tamamen kullanılamaz hale geldi, bütün ameliyatlar iptal edildi. Öte yandan edinilen bilgilere göre hastanede kritik yangın sistemleri başta olmak üzere birçok usulsüzlük bulunuyor.

Yıkımın boyutu çekilen görüntülerle ortaya çıkarken hastanedeki usulsüzlüklere karşı aylar öncesinden yapılan uyarıların dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

Hastane kaynaklarının aktardığına göre yönetim tarafından personele konuşma yasağı uygulanıyor. Hastanede aylardır dile getirilen usulsüzlüklerin yanı sıra, binanın açılışından beri eksiklikler olduğu da aktarılanlar arasında.

USULSÜZLÜĞE SES ÇIKARAN PERSONEL KOVULDU

Yapım sürecine aşina olan bir personelin bu süreçte binada yer alan eksiklikler nedeniyle geçici kabulü yapmaması sebebiyle işinden edildiği öğrenildi.

Ameliyathanenin son hali

Kaynaklar, bahsi geçen usulsüzlükler sebebiyle yangının büyümüş olması halinde çok büyük can kayıpları görülebileceğini belirtiyor.

HER KATTA FARKLI USULSÜZLÜK

Halk TV’nin edindiği bilgilere göre hastanede asansörler bina açılışından beri düzgün şekilde çalışmıyor.

30 Ocak 2025 tarihinde hizmete giren ek binada sorumlu firmanın henüz çözmediği, asansörlerin yanı sıra otoparkta da yönetmeliğe göre eksiklikler bulunduğu, havalandırmanın hiçbir kısmının, aydınlatmanın ise bir kısmının çalışmadığı gibi sorunlar aktarıldı.

Ayrıca yangın sistemlerindeki kritik arızaların yanında radyoloji personelini radyasyon tehlikesine atan ve hasta ile hasta yakınlarının üzerine fayans düşme tehlikesi yaratan usulsüzlükler bulunuyor.

YANGIN BUTONLARI ÇALIŞMIYOR!

Ameliyathanesi yanan hastanede yangın butonlarının bile çalışmadığı ortaya çıktı. Personelin her an faciaya dönüşebilirdi dediği yangının çıktığı binada yangın dolaplarının hat bağlantısı da sorunlu. Üstelik sorunların bildirilmesine karşın sorumlu firma yine harekete geçmedi.

YANAN AMELİYATHANEDE VOLTAJ DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Yangının çıktığı ameliyathane ve yoğun bakımda elektrik panolarındaki voltaj değerinin yüksek olduğu tespit edildi. Sorumlu firmaya bildirilen usulsüzlük giderilmedi.

FAYANSLAR HASTALARIN ÜSTÜNE DÜŞME RİSKİ TAŞIYOR

Sorumlu firmanın bir diğer usulsüzlüğünde ise inşa edilen ek binanın dış cephesinde kullanılan “klipsli fayans” sistemi, rüzgara dirençli olmadığından dolayı her an hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu alana düşme riski taşıyor. Bilgilendirilen sorumlu firma ise direkt olarak kırılan kısımlar dışında bir çalışma yürütmemiş durumda.

BİNALAR ARASI TÜNELDE ÇATLAKLAR

Ek bina ve yeni bina arasında bulunan metal tüp geçit tünelinde sorumlu firmanın hesaplama hatalarından dolayı çatlak ve kırıklar görülüyor. Aynı zamanda tünelin çatısı da uygun olmadığından tünel içerisinde su damlaması, hatta donma olayları bile görülüyor. Tünel ve bina arasında ara geçiş kapısı olmamasından kaynaklı ısı izolasyonu da hiçbir şekilde sağlanamıyor.

KURŞUNLU CAM FATURASI KESTİLER ESKİ CAMI TAKTILAR

Sorumlu firma kamuya kestiği faturada Radyoloji birimindeki camları radyasyon koruması sağlayan kurşunlu cam olarak belirtti. Ancak öğrenilene göre firma birime kurşunlu olmayan eski camları taktı. Durumdan şüphelenen personel olayı bildirdi, camlar değiştirilmedi, onun yerine personelin koruyucu ekipmanla çalışması sağlandı.