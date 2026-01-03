Ruhsatsız tabancasıyla kendisini vurdu: Hastanelik oldu

Yayınlanma:
Çorum'da bir kişi ruhsatsız tabancasıyla kendisini yaraladı. Yanlışlıkla silahın ateş alması üzerine yaralanan Özgür B. hastaneye kaldırıldı.

Çorum’da meydana gelen olayda, bir kişi evinde tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Olay, merkeze bağlı Karahisar köyünde yaşandı.

İddiaya göre 46 yaşındaki Ö.B, evinde bulunduğu sırada elindeki ruhsatsız tabanca henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Silahın ateşlenmesiyle karın bölgesinden yaralanan Ö.B’nin yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İstanbul'un suç verileri açıklandı! Ruhsatsız silahta dikkat çeken artışİstanbul'un suç verileri açıklandı! Ruhsatsız silahta dikkat çeken artış

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.B’nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.aa-20260103-40146672-40146671-corumda-tabancayla-kazara-kendini-vuran-kisi-yaralandi.jpg

TABANCA RUHSATSIZMIŞ

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, tabancanın ruhsatsız olduğu ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

