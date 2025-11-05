İstanbul'un suç verileri açıklandı! Ruhsatsız silahta dikkat çeken artış

İstanbul Valiliği, kentteki asayiş verilerini açıkladı. 2025’in ilk 10 ayında kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçun toplamı 72 bin 246 olarak kaydedildi. Bu sayı, 2024’ün aynı dönemine göre yaklaşık 7 bin daha az. Suç sayısında yaklaşık yüzde 9’a yakın düşüş görüldü.

31 Ekim 2024'ten 31 Ekim 2025'e kadar olan verilerin değişimi İstanbul Valiliği'nin aktardığına göre şöyle:

K asten öldürme suçları 298’den 265’e indi.

Cinsel suç sayısı 4 bin 641’den 3 bin 960’a düştü.

Kasten yaralama vakaları 36 bin 812’den 33 bin 870’e geriledi.

Tehdit suçlarında 23 bin 85’ten 21 bin 632’ye düşüş yaşandı.

Hakaret olayları 8 bin 255’ten 7 bin 208’e geriledi.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma vakaları 555’ten 504’e indi.

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma olayları 4 bin 637’den 4 bin 39’a düştü.

Konut dokunulmazlığının ihlali 886’dan 768’e indi.

MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçun toplamı 2024'te 28 bin 747 iken, 2025’te 22 bin 503’e düştü.

Verilerdeki değişim şöyle:

Kapkaç olayları 372’den 165’e düştü.

Otodan hırsızlık 1.366’dan 689’a indi.

Motosiklet hırsızlıkları 2 bin 842’den 1.490’a geriledi.

Yankesicilik vakaları 1.401’den 858’e indi.

Evden hırsızlık 4 bin 203’ten 2 bin 754’e düştü.

Oto hırsızlıkları 734’ten 505’e geriledi.

İşyeri ve kurumlardan hırsızlık olayları 3 bin 684’ten 3 bin 33’e düştü.

Yağma (gasp) olayları 1.982’den 1.684’e indi.

Dolandırıcılık ise 12 bin 163’ten 11 bin 325’e geriledi.

RUHSATSIZ SİLAH ARTTI! YÜZDE 130 TUTUKLAMA ARTIŞI

2024’te 12 bin 24 olan yakalanan ruhsatsız silah sayısı, 2025’te 14 bin 235’e çıktı. Tutuklanan kişi sayısı ise 1.017’den 2.331’e yükselerek yüzde 130 oranında arttı. Kurusıkı tabanca ele geçirme oranı neredeyse iki katına çıktı.

YEDİ SUÇTA YAKALAMA

Yedi önemli suç türünde hakkında arama kaydı bulunan 23 bin 503 kişi yakalandı. Geçen yıla göre bu sayı sabit kalırken, dolandırıcılık suçu kapsamında yakalananların sayısında yüzde 33 artış yaşandı.

ORGANİZE SUÇ VERİLERİ

Organize suçlara karşı 2025’te 1.643 operasyon düzenlendi, 1.193 kişi gözaltına alındı. El konulan mal varlığı miktarı 33 milyar 162 milyon liradan 301 milyar 765 milyon liraya çıktı.

10 ayda, 145 organize suç çetesinin çökertildiği bildirildi. 1.193 kişi de tutuklandı.

UYUŞTURUCUDA ARTIŞ

Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon sayısı 8 bin 386’dan 9 bin 459’a yükseldi. Yakalanan kenevir adedi iki katına çıktı. Ele geçirilen kök sayısı 8 bin 85’ten 25 bin 726’ya ulaştı.

Anne bilgilendirme kampanyasında ulaşılan kişi sayısı 405 bin 91’den 626 bin 290’a çıkarak yüzde 55’lik bir artış gösterdi.

KAÇAKÇILIK VERİLERİ

Kaçakçılıkla mücadelede 2025’te 3 bin 157 operasyon düzenlendi. Bir önceki yıl bu sayı 2 bin 606 idi. Yakalanan kişi sayısı 3 bin 699’dan 4 bin 9’a çıkarken, tutuklanan kişi sayısı 94’ten 225’e yükseldi.

Ele geçirilen ürünler:

Sigara paketi sayısı yüzde 83,7 oranında arttı.

Makaron miktarı yaklaşık yüzde 19 arttı.

Emtia ürünleri yaklaşık üç katına çıktı.

Tarihi eserlerde ise yüzde 33’lük bir düşüş görüldü.

SİBER SUÇ VERİLERİ

2025 yılında suç unsuru taşıyan 38 bin 63 hesap veya kişi tespit edildi. Terör bağlantılı hesap sayısında yüzde 4,7 artış, yakalanan kişi sayısında ise yüzde 51’lik yükseliş kaydedildi.

Çevrim içi çocuk istismarı operasyonlarında yakalanan kişi sayısı ikiye katlandı, tutuklama sayısı ise 20’den 48’e çıktı.

TRAFİK KAZALARI VERİLERİ

Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 144’ten 115’e gerileyerek yüzde 20 oranında düştü. Yaya ölümlerinde de yüzde 13’lük bir azalma yaşandı. Öte yandan yaralanmalı kaza sayısı yüzde 15 arttı. Özellikle motosiklet kazalarında can kayıplarında yüzde 23 oranında düşüş gözlendi.

BİR YILDA 100 BİNE SURİYELİ GİTTİ

Kimlik kontrolü yapılan kişi sayısı 586 bin 985’ten 1 milyon 98 bin 123’e çıktı. Buna karşın tespit edilen düzensiz göçmen sayısı 60 bin 350’den 48 bin 301’e düştü.

İstanbul’da yaşayan toplam yabancı sayısı 1 milyon 31 bin 84’ten 946 bin 577’ye geriledi. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise 527 bin 923’ten 421 bin 4’e indi.