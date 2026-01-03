Satılık konut ilanlarında yeni dönem: 1 Şubat'tan itibaren zorunlu oluyor

Satılık konut ilanlarında yeni dönem: 1 Şubat'tan itibaren zorunlu oluyor
Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanlarında zorunlu hale geliyor. Yeni uygulamayla birlikte e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması yapılmayan ilanlar yayımlanamayacak.

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe güvenliği artırmayı amaçlayan yeni bir düzenleme 1 Şubat 2026’da yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile satılık konut ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu olacak. Düzenleme kapsamında, e-Devlet üzerinden doğrulama yapılmadan hiçbir satılık konut ilanı ilan sitelerinde yayımlanamayacak.

Yeni sistemle birlikte sahte ilanların önüne geçilmesi, özellikle ilan siteleri üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığının engellenmesi hedefleniyor. EİDS, yayımlanan ilanların doğruluğunu ve taşınmazın mülkiyet bilgilerini e-Devlet verileri üzerinden kontrol edecek.

İlan vermek isteyen mülk sahipleri ile yetkilendirilmiş emlak işletmeleri, sistem üzerinden gerekli doğrulamaları yapmadan ilan yayımlayamayacak. Bu sayede izin alınmadan taşınmazların ilana konulması ve fiyat manipülasyonlarının önlenmesi amaçlanıyor.

EİDS SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilan platformları ile tapu kayıtlarını entegre şekilde çalıştıracak. İlana konu olan taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri e-Devlet üzerinden teyit edilecek. Taşınmaz sahibi, ilan verilmesi için sisteme giriş yaparak onay verecek. Böylece ilanların gerçekliği sistem tarafından doğrulanmış olacak ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek.

YENİ İLAN VERME KURALLARI

1 Şubat 2026’dan itibaren ilan süreçlerinde yeni kurallar geçerli olacak. Bireysel ilanlarda kişiler yalnızca kendilerine veya birinci derece akrabalarına ait taşınmazlar için ilan verebilecek. Emlak işletmeleri ise ancak mülk sahibiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesinin ardından sistem üzerinden onay alarak ilanı yayına alabilecek.

Düzenleme, gayrimenkul sektöründe şeffaflığın artırılması, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması ve ilan kirliliğinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemle birlikte satılık konut piyasasının daha sağlıklı ve güvenilir bir yapıya kavuşması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

