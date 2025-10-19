Alaska semalarında büyüleyici dans: Kuzey Işıkları gökyüzünü aydınlattı

Yayınlanma:
17 Ekim gecesi, Alaska'nın Anchorage kenti gökyüzünde nadir görülen bir ışık şölenine ev sahipliği yaptı. NOAA'nın jeomanyetik fırtına uyarısının ardından beliren Kuzey Işıkları, yeşil ve mor renkleriyle şehir ışıklarına rağmen gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturdu.

Alaska'nın en büyük kenti Anchorage, 17 Ekim 2025 gecesi, doğanın en büyüleyici gösterilerinden birine sahne oldu.

aa-20251019-39455436-39455422-alaskanin-anchorage-sehrinde-kuzey-isiklari-goruldu-min.jpg

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yaptığı uyarının ardından gökyüzü, Kuzey Işıkları olarak da bilinen Aurora Borealis'in dansıyla renklendi.

aa-20251019-39455436-39455423-alaskanin-anchorage-sehrinde-kuzey-isiklari-goruldu-min.jpg

GÖKYÜZÜ RENKLENDİ

Görsel şölen, NOAA tarafından yapılan bir jeomanyetik fırtına uyarısını takiben gerçekleşti. Bu uyarı, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girme olasılığının arttığı anlamına geliyordu.

aa-20251019-39455436-39455427-alaskanin-anchorage-sehrinde-kuzey-isiklari-goruldu-min.jpg

Beklendiği gibi, bu durum Alaska genelinde aurora görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı ve doğa olayını izlemek için ideal koşulları oluşturdu.

aa-20251019-39455436-39455430-alaskanin-anchorage-sehrinde-kuzey-isiklari-goruldu-min.jpg

ŞEHİR IŞIKLARINA RAĞMEN GÖZ KAMAŞTIRAN MANZARA

Genellikle şehir ışık kirliliğinin engellediği bu tür doğa olayları, bu kez Anchorage sakinleri tarafından da net bir şekilde izlenebildi. Özellikle kentin kuzey ve doğu bölgelerinde gökyüzü, yeşil ve mor tonlardaki ışık dalgalarının dansına sahne oldu.

aa-20251019-39455436-39455433-alaskanin-anchorage-sehrinde-kuzey-isiklari-goruldu-min.jpg

Şehir ışıklarına rağmen bu denli belirgin bir şekilde gözlemlenebilen aurora, bölge halkı ve fotoğrafçılar için unutulmaz anlar yarattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünya
Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!
Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!
Afganistan-Pakistan arasında yeni ateşkes
Afganistan-Pakistan arasında yeni ateşkes
Gazze'yi yerle bir etti bir daha yapmak için yeniden aday olacak
Gazze'yi yerle bir etti bir daha yapmak için yeniden aday olacak