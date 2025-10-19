Alaska semalarında büyüleyici dans: Kuzey Işıkları gökyüzünü aydınlattı

Alaska'nın en büyük kenti Anchorage, 17 Ekim 2025 gecesi, doğanın en büyüleyici gösterilerinden birine sahne oldu.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yaptığı uyarının ardından gökyüzü, Kuzey Işıkları olarak da bilinen Aurora Borealis'in dansıyla renklendi.

GÖKYÜZÜ RENKLENDİ

Görsel şölen, NOAA tarafından yapılan bir jeomanyetik fırtına uyarısını takiben gerçekleşti. Bu uyarı, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girme olasılığının arttığı anlamına geliyordu.

Beklendiği gibi, bu durum Alaska genelinde aurora görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı ve doğa olayını izlemek için ideal koşulları oluşturdu.

ŞEHİR IŞIKLARINA RAĞMEN GÖZ KAMAŞTIRAN MANZARA

Genellikle şehir ışık kirliliğinin engellediği bu tür doğa olayları, bu kez Anchorage sakinleri tarafından da net bir şekilde izlenebildi. Özellikle kentin kuzey ve doğu bölgelerinde gökyüzü, yeşil ve mor tonlardaki ışık dalgalarının dansına sahne oldu.

Şehir ışıklarına rağmen bu denli belirgin bir şekilde gözlemlenebilen aurora, bölge halkı ve fotoğrafçılar için unutulmaz anlar yarattı.