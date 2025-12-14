Adana’nın sivil toplum kuruluşları bu fuarda öğrencilerle buluştu: Dersimiz sosyal sorumluluk

Adana’da, toplumsal farkındalığı artırmak ve öğrencileri sosyal sorumlulukla tanıştırmak amacıyla kapsamlı bir Sosyal Sorumluluk Fuarı düzenledi. Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi’nde düzenlenen fuar, gönüllülük çalışmalarını görünür kılmak, farklı sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmek, öğrencilerden yetişkinlere kadar herkesin aktif katılımıyla geniş bir sosyal etki alanı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

AFAD, Kızılay, Yeşilay, LÖSEV, TEMA Vakfı, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Hatay’ı Yaşat uygulaması, Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) ve Türk Hava Kurumu başta olmak üzere, toplam 14 sivil toplum kuruluşu, stant açarak yürüttükleri çalışmaları öğrencilere, öğretmenlere ve katılımcılara anlattı.

FUARDA HATAY DA UNUTULMADI

Hatay'ı da vuran 6 Şubat 2023 depremlerinden birkaç saat sonra Adana Gündoğdu Koleji ve Gündoğdu Vakfı, bünyelerindeki tüm spor salonlarını ve kültür merkezlerini yatakhaneye çevirerek depremzedelerin kullanımına açmıştı. Bu uygulama bölgede örnek olmuş, birçok kuruluş benzer dayanışma kampanyaları düzenlemişti.

Özellikle Hatay'dan sevk edilen binlerce depremzede Adana'da misafir edilmişti. Aradan iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Adana Gündoğdu Koleji ve Gündoğdu Vakfı'nın bu desteğini unutmadıklarını, bu nedenle de bu fuarda yerlerini aldıklarını belirten Hatay’ı Yaşat Proje Yöneticisi Samet Aydın Çiftçi, "Biz buraya Hatay'ı Yaşat mobil uygulamamızı tanıtmaya geldik. Hatay'da afet sonrası kentte yeniden yaşamın başladığını, esnafın hangi konumda olduğunu, konteyner kentlerde yaşayan insanların yaşamsal faaliyetlerine devam etmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu gösteren bir mobil uygulama bu. Adana Gündoğdu Koleji ile Hatay'da depremin ilk günlerinden bu yana bunun gibi çok proje yaptık. Ellerini Hatay'dan hiç çekmedikleri için Gündoğdu ailesine teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz" diye konuştu.

Dr. Gökhan Gündoğdu ise fuarda yaptığı açıklamada, “Kurum içinde sosyal etki duyarlılığını geliştirmek, çalışanlarımızı toplumsal fayda yaratan projelerle buluşturmak ve herkesin kendi gücü ölçüsünde fark yaratmasına olanak sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Fuarımıza katılarak destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

HEDEF: GÖNÜLLÜLÜK KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIMAK

Gündoğdu Vakfı, toplumda gönüllülük bilincini büyütmeyi ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk kültürü oluşturmayı; özellikle gençlerde topluma katkı sunma isteğini güçlendirerek, bu bilinci gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.