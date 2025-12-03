Kredi kartını bu şekilde asla kullanmayın: Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, her ay yalnızca asgari ödeme yapan kredi kartı kullanıcılarını, ciddi finansal tehlikelerle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. Bu alışkanlığın, zamanla borç sarmalına, artan faiz maliyetlerine ve kredi notunda belirgin düşüşlere neden olabileceği belirtiliyor.

Finans uzmanları, yalnızca asgari ödeme yapan kart kullanıcılarının fark etmeden borçlarını artırdığını ifade ediyor:

"Kredi kartında asgari tutarı ödemek, borcu kapatmak değil sadece ileri bir tarihe ötelemektir. Bu nedenle borç azalmak yerine her ay katlanarak büyür ve uzun vadede sürdürülemez bir yük haline gelir."

KARTOPU ETKİSİ İLE BÜYÜYOR

Uzmanlar ayrıca, düzenli olarak asgari ödeme yapan kişilerde borcun “kartopu etkisi” ile hızla büyüdüğünü vurguluyor.

Uluslararası bankacılık istatistikleri, kredi kartı borçlarında uygulanan aylık faiz oranlarının yüzde 3–4 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Ana para ödenmediği için borç hızla birikiyor ve birkaç ay içinde katlanarak büyüyebiliyor.

Bir ekonomi profesörü durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Asgari ödeme yapmak, kredi kartı kullanımının en maliyetli yöntemidir. Ana para azalmadığından faiz her ay üzerine eklenir ve borç giderek ağırlaşır."

Bir defaya mahsus asgari ödeme yapmak kredi notunu etkilemese de, bunu sürekli tekrarlayan kullanıcılar bankalar tarafından “yüksek riskli” olarak değerlendiriliyor. Bu durum; kredi taleplerinin reddedilmesine, düşük kart limitlerine ve ek kart başvurularının onaylanmamasına yol açabiliyor.

UZMANLAR UYARDI

Finans uzmanları ise şunu vurguluyor:

"Asgari ödeme davranışı finansal baskının bir işaretidir ve bankalar bu davranışı yakından izler."

Art arda iki kez asgari ödeme yapılmazsa kredi kartı geçici olarak kullanıma kapatılabilir; üç ay boyunca ödeme yapılmaması durumunda ise yasal takip süreci başlatılır. Bu süreç hem kredi siciline ciddi zarar verir hem de kişinin uzun vadeli finansal planlarını olumsuz etkiler.

Finans uzmanlarının ortak tavsiyesi ise asgari ödemenin yalnızca acil durumlarda tercih edilmesi yönünde oldu. Her ay mümkün olduğunca asgari tutarın üzerinde ödeme yapılmalı ve gerekiyorsa borç, daha düşük maliyetle kapatılacak şekilde taksitlendirilmeli.