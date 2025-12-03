Enflasyon sonrası ING'den faiz raporu

Enflasyon sonrası ING'den faiz raporu
Yayınlanma:
Bankacılık devi ING, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Türkiye raporunda faiz indirimini 100 baz puanda sabit tutarken daha fazla indirim için sinyal verdi.

Hollanda merkezli bankacılık devi ING Global, Türkiye ekonomisine dair son raporunda enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.

ENFLASYON TAHMİNİ

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Türkiye'nin enflasyonu düşürme politikasında ısrarcı olduğunu belirten kurum, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Banka analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 'ihtiyatlı' bir faiz indirimi kararı alacağını tahmin ediyor.

ARALIKTA 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Kuruluşun raporunda, kasım ayı enflasyon rakamlarının Merkez Bankası yönetimini parasal gevşeme patikasına girme konusunda cesaretlendirebileceği vurgulandı. Ancak son açıklanan büyüme verileri ve öncü ekonomik göstergelerin, enflasyon üzerinde hala yukarı yönlü riskler barındırdığına dikkat çekildi.

DAHA BÜYÜK BİR İNDİRİM SÜRPRİZ OLMAZ2023/09/08/banka-faiz.jpg

ING Global, temel beklentisini 1 puanlık indirim olarak açıklasa da, iktidarın faiz konusundaki geçmiş reflekslerini hatırlatırcasına daha yüksek bir indirim olasılığına da kapı araladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ortamda TCMB'nin aralık toplantısında ihtiyatlı kalarak 100 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte daha büyük bir faiz indirimi ihtimalini de yok saymıyoruz"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Ekonomi
Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam
Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam
BİM ve Migros hisseleri çakıldı
BİM ve Migros hisseleri çakıldı