Enflasyon sonrası ING'den faiz raporu

Hollanda merkezli bankacılık devi ING Global, Türkiye ekonomisine dair son raporunda enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye'nin enflasyonu düşürme politikasında ısrarcı olduğunu belirten kurum, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Banka analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 'ihtiyatlı' bir faiz indirimi kararı alacağını tahmin ediyor.

ARALIKTA 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Kuruluşun raporunda, kasım ayı enflasyon rakamlarının Merkez Bankası yönetimini parasal gevşeme patikasına girme konusunda cesaretlendirebileceği vurgulandı. Ancak son açıklanan büyüme verileri ve öncü ekonomik göstergelerin, enflasyon üzerinde hala yukarı yönlü riskler barındırdığına dikkat çekildi.

DAHA BÜYÜK BİR İNDİRİM SÜRPRİZ OLMAZ

ING Global, temel beklentisini 1 puanlık indirim olarak açıklasa da, iktidarın faiz konusundaki geçmiş reflekslerini hatırlatırcasına daha yüksek bir indirim olasılığına da kapı araladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ortamda TCMB'nin aralık toplantısında ihtiyatlı kalarak 100 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte daha büyük bir faiz indirimi ihtimalini de yok saymıyoruz"