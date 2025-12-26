Benzine gelecek zammı açıkladı

Benzine gelecek zammı açıkladı
Yayınlanma:
Milyonların gözü 2026 yılında yapılacak zamlarda. Özellikle ÖTV zamları endişe verirken uzman isimden hesaplama geldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2026 yılının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına yansıyacak olan vergi artışlarını hesapladı. Bingöl’ün analizine göre, 5 Ocak 2026 tarihinde akaryakıt ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında, mevzuat gereği otomatik bir artış yaşanacak.

ÖTV ARTIŞI YÜZDE 9,52 OLARAK HESAPLANDI

2021/11/29/vergi.jpg

Ozan Bingöl, Aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) değişmeyerek sıfır gelmesi durumunda dahi, akaryakıt üzerindeki ÖTV yükünün artacağını ifade etti. Yapılan teknik hesaplamaya göre, 5 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmadığı sürece ÖTV tutarlarında en iyimser tahminle %9,52 oranında bir artış gerçekleşeceği bildirildi.

Vergiden lira kaçsa peşine düşecekler: Sıkı denetim geliyor!Vergiden lira kaçsa peşine düşecekler: Sıkı denetim geliyor!

Bu zam, akaryakıtın çıplak fiyatından bağımsız olarak doğrudan vergi yükü üzerinden fiyata eklenecek.

BENZİN VE MOTORİNE VERGİ ETKİSİ BELLİ OLDU

2023/03/10/vergi-affi1.jpg

ÖTV tutarlarındaki bu artış, verginin vergisi olarak bilinen KDV ile birleştiğinde pompa fiyatlarına yansıyacak tutarlar netleşti. Bingöl’ün aktardığı verilere göre akaryakıt ürünlerinde beklenen vergi artışları şu şekilde tespit edildi:

Benzinde: ÖTV ve KDV toplamında 1,58 TL vergi artışı,

Motorinde: ÖTV ve KDV toplamında 1,48 TL vergi artışı muhtemel görüldü.

5 OCAK TARİHİNE DİKKAT

Söz konusu artışın, 5 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanuni bir zorunluluk olarak uygulanan ÜFE bazlı ÖTV güncellemesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir durdurma kararı alınmadığı müddetçe otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıtılacak. Bu durum, ulaşım maliyetlerinin artmasına ve lojistik giderleri kanalıyla enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşmasına neden olacak.

1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
