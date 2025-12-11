Euro 50 lirayı zorluyor!

Dolar ve euro TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurları 11 Aralık 2025 Çarşamba sabahına kısmen sakin başlarak euro TL karşısında tarihi bir sınıra yükseliyor: 50 TL'ye yaklaştı.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Fed kararının ardından döviz kurları araştırılıyor. Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 42,6063

SATIŞ(TL) 42,6196

Euro % 0,17

ALIŞ(TL) 49,8800

SATIŞ(TL) 49,9354

İngiliz Sterlini % 0,14

ALIŞ(TL) 57,0396

SATIŞ(TL) 57,1045