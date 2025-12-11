Yılın son faiz kararı açıklanacak! Gözler Merkez Bankası'nda

Ekonomide gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararına çevrildi. Ekim ayında faiz koridorunu aşağı çeken Merkez Bankası'nın, 2025'in final toplantısında yılın son faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yapacak. Başkan Fatih Karahan liderliğinde yapılacak toplantıda yılın son faiz kararı açıklanacak. TCMB, ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5'e çekmişti.

ANKETLERDEN '150 BAZ PUAN' ÇIKTI

Kritik toplantı öncesi CNBC-e tarafından düzenlenen beklenti anketi sonuçlandı. 22 piyasa katılımcısının yer aldığı ankete göre, ekonomistlerin medyan beklentisi faizin 150 baz puan daha indirilmesi yönünde.

Anketin detaylarına bakıldığında piyasadaki beklenti dağılımı şöyle şekillendi:

5 katılımcı 100 baz puan,

13 katılımcı 150 baz puan,

4 katılımcı ise 250 baz puanlık bir indirim öngördü.

Bu tahminler ışığında piyasanın ortalama faiz beklentisi yüzde 38,02 seviyesine işaret etti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisinin yüzde 37,5 düzeyinde olduğu hatırlatıldı.

KARAHAN NE DEMİŞTİ?

Piyasa faiz indirimi beklerken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın daha önceki "sıkı duruş" vurgusu akıllardaki yerini koruyor.

Karahan, enflasyonla mücadeleye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir."

Saat 14.00'te açıklanacak kararın, döviz kurları ve piyasalar üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.