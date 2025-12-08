Kritik karara günler kaldı: İşte faiz beklentisi!

Ekonomideki belirsizlik sürerken, piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son faiz kararına kilitlendi. Kritik toplantıya sayılı günler kala ekonomistlerin beklentileri netleşti.

Enflasyon sonrası ING'den faiz raporu

11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararı ile yılın son faiz kararı açıklanmış olacak. Kasım ayını pas geçen Merkez Bankası'nın, Ekim ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından yılın son toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusuydu. Ekonomistlerin peş peşe açıkladığı beklenti anketleri, rotanın yine "aşağı" yönlü olduğunu ortaya koydu.

'150 BAZ PUAN İNDİRİM' BEKLİYOR

AA Finans ve Bloomberg HT tarafından gerçekleştirilen anketler, piyasa profesyonellerinin ortak görüşünü yansıttı. Her iki ankette de 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıktı.

AA Finans'ın 38 ekonomistin katılımıyla düzenlediği ankete göre; piyasa, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan tırpanlayarak yüzde 38 seviyesine çekmesini bekliyor.

Karahan sunumu yapacak: Faiz mesajı mı verecek?

Katılımcıların tahmin dağılımı ise şöyle şekillendi:

14 ekonomist 100 baz puan,

17 ekonomist 150 baz puan,

7 ekonomist ise 200 baz puanlık indirim öngördü.

Böylece ekonomistlerin beklentisi yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 aralığında yer alırken, medyan beklenti faizin yüzde 38'e indirilmesi yönünde oldu.

2026 SONUNDA FAİZ YÜZDE 28'E İNECEK

Bloomberg HT'nin 19 kurumla yaptığı ankette de benzer bir tablo çizildi. Piyasa aktörleri, 11 Aralık'taki toplantıda politika faizinin yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürüleceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası faiz silahını kullanacak: Beklentileri değiştiren nedenleri tek tek açıkladı

Anketin uzun vadeli projeksiyonları da dikkat çekici. Piyasa, 2026 yılının sonunda politika faizinin yüzde 28 seviyesine kadar gerileyeceğini öngörüyor. Gelecek yıl sonu için en yüksek faiz beklentisi yüzde 32, en düşük beklenti ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, takvim gereği Kasım ayında toplantı yapmamış, Ekim ayında ise politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekmişti.