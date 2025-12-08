Mahfi Eğilmez emlak vergisinde formülü açıkladı

Eski Hazine Müsteşarı ve ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi blogunda kaleme aldığı yazıda TBMM gündemindeki emlak vergisi düzenlemesini masaya yatırdı. Tasarıda yer alan "artışın yüzde 100'ü geçemeyeceği" yönündeki düzeltmeyi eleştiren Eğilmez, bu yöntemin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Eğilmez, geçen yılki değerlerin zaten gerçek dışı olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl o değerleri yüzde 100 artırmakla gerçeği yakalamak yine mümkün olmayacak. Bazı yerlerde değerler çok daha fazla artmış bazı yerlerde az artmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"MECBUREN YALAN DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜYORLAR"

Hükümetin oranları değiştirmek yerine değerlerle oynayarak bir illüzyon yarattığını savunan Eğilmez, yapılanın hatalı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Bu yapılan düzenleme yine gerçek dışı oldu. Çünkü geçen yılın değerleri gerçekten çok uzak. Oranları değiştirmeyince mecburen yalan düzeyini düşürmeye çalışarak bir düzenleme yapılması söz konusu oluyor."

Emlak vergisinde dikkat çeken ayrıntı: 2026'da nasıl ödenecek?

Eğilmez, çözümün gayrimenkullerin gerçek rayiç bedellerine ulaşmakta yattığını, bunun için de vergi oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek formülü verdi.

Eğilmez önerisini şöyle tekrarladı:

"Emlak vergisinde bugünkü gerçek değerler neyse bunlar verginin matrahı belirlenmeli, buna karşılık anormal vergi tutarları ortaya çıkmaması için vergi oranları geçen yıl alınan vergilerin yüzde 50 – 60’ını geçmeyecek şekilde düşürülmelidir."

"BİR KOYUNDAN İKİ POST ÇIKARMAZ"

Yazısında "Değerli Konut Vergisi"ne de değinen usta iktisatçı, bu verginin mükerrer (çifte) vergilendirme olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savundu.

Halk arasında bu durumun “bir koyundan iki post çıkarma” olarak adlandırıldığını hatırlatan Eğilmez, "Bu vergi emlak vergisi ödeyenlerin bir de ayrıca aynı konut için değerli konut vergisi ödemesine yol açarak vergicilikte 'mükerrer vergileme' denilen bir yanlışa yol açıyor ve davalara davetiye çıkarıyor" uyarısında bulundu.

YAPAY ZEKA BİLE ONAYLADI: "İKTİDARIN YÖNTEMİ TEKNİK OLARAK YANLIŞ"

Mahfi Eğilmez, yazısının sonunda yapay zekaya başvurdu. İlk kez yapay zekayı bu şekilde kullandığını söyleyen Eğilmez, yapay zeka robotu ChatGPT'ye konuyu sorduğunu açıkladı. Yapay zekanın verdiği yanıtlar, iktidarın hazırladığı taslağın mantık dışı olduğu sonucu çıktı.

SON DAKİKA| Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Emlak vergisinden sil baştan! Erdoğan açıkladı

ChatGPT, "Yüzde 100 artış sınırı teknik olarak doğru bir yöntem mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını vererek gerekçesini şöyle açıkladı:

"Çünkü: Geçen yılki değerler gerçek değerlerden sistematik olarak uzaktı. Bu yıl %100 artış yapılsa bile gerçek değerlerle bağlantısı olmayan eski bir matrahı iki katına çıkarmaktan ibaret kalıyor."

"TASARIDAKİ YÖNTEM ÇARPIK ESKİ DEĞERLERİ KORUYOR"

Yapay zeka, Eğilmez'in "Önce gerçek değer, sonra düşük oran" önerisine ise "Evet, maliye literatürüne göre en rasyonel yöntem budur" diyerek destek verdi.

Hükümetin tasarısındaki yöntemin neden sorunlu olduğu sorusuna ise yapay zeka şu yanıtı verdi:

"Çünkü: Çarpık eski değerleri koruyor. Yalnızca 'yalanı küçültme' olarak ifade ettiğiniz gibi gerçek dışı değerleri sınırlı düzeltmeyle taşımaya devam ediyor. Sistem uzun vadede yine bozulacak. Dolayısıyla eleştiriniz iktisadi ve mali açıdan tamamen doğru."