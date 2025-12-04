SON DAKİKA| Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Meclis'te görüşülen vergi teklifi üzerinde yapılan değişiklikle emlak vergisinde yeni bir döneme geçildi.

Buna göre, 2026'da bina ve arazi vergi değerleri, 2025'teki değerlerin iki katının üzerine olmayacak. Yeniden değerleme artışı da yarım oran yerine tam oran üzerinden yapılacak.

Emlak vergisinden sil baştan! Erdoğan açıkladı

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun geçici 23. maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre, takdir komisyonlarının 2025 yılında 2026’da uygulanmak üzere belirleyeceği arsa ve arazi metrekare birim değerleri ne kadar artsa da, buna göre hesaplanacak 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek. Düzenleme, yeni takdir edilen birim değerlerin yüksek çıkması durumunda mükelleflerin ani ve yüksek bir vergi yüküyle karşılaşmasını engellemeyi hedefliyor.

YENİ MÜKELLEFLER İÇİN DE TAVAN UYGULANACAK

Önerge, mükellefiyeti ilk kez başlayanlar veya vergi mükellefiyetinde değişiklik ortaya çıkanlar için de özel düzenleme getiriyor. Buna göre, 2026 yılında yeni mükellef sayılacak kişiler için 2025 yılı takdir edilen birim değerleri esas alınacak; ancak bu değerler de ilk yıl, 2025’te uygulanan birim değerlerin iki katını aşamayacak. Böylece yeni mükellef olacakların da aynı tavan uygulamasından yararlanması sağlanıyor. Taşınmazın el değiştirmesi halinde de bu sınırlama korunacak.

Geçici madde, sadece 2026 yılını değil, takip eden üç yılı da kapsayan bir geçiş dönemi getiriyor. Buna göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında emlak vergisi matrahı; 2026 yılı için getirilen tavan uygulanmış değerler üzerinden hesaplanacak. Böylece dört yıla yayılan kademeli bir artış sistemi öngörülüyor.

TÜM HARÇ VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERDE DE BU DEĞERLER ESAS ALINACAK

Düzenleme, yalnızca emlak vergisini değil, arsa ve arazi birim değerlerine bağlı olarak hesaplanan tüm mali yükümlülükleri etkileyecek. Tapu harçları, veraset ve intikal vergisi, kadastro harçları ve diğer işlemlerde kullanılan rayiç değerler de bu madde kapsamında belirlenen sınırlandırılmış değerler üzerinden uygulanacak.

Madde, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bırakıyor.

YENİ MADDE EKLENDİ

Görüşmeler esnasında kanun teklifine yeni bir madde ihdası da yapıldı. Yeni maddeyle birlikte, 1319 sayılı kanunun 29. maddesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, bina ve arsa vergi değerlerinin takip eden yıllarda artırılmasına ilişkin "yeniden değerleme oranının yarısı" ibaresi çıkarıldı ve yerine "yeniden değerleme oranında" artırılacağı hükmü getirildi. Böylece yıllık artış oranı mevcut sisteme göre iki katına çıkmış oldu.

Ayrıca madde metninde, Cumhurbaşkanı’nın vergi değerlerini yeniden değerleme oranına kadar artırabilmesine imkan tanıyan hüküm de düzenleniyor. Bu değişiklikle artışların üst sınırı kanunla belirlenmiş olurken, Cumhurbaşkanı’nın artırma yönündeki takdir yetkisi kaldırılmış oldu.

GEÇİŞ DÖNEMİ İLE KALICI DÜZENLEME BİRLİKTE UYGULANACAK

Yapılan değişiklikler, kısa vadede 2026 için ani vergi artışlarını sınırlandırırken, 2027–2029 dönemini kademeli artış modeliyle düzenliyor. Öte yandan 29. madde değişikliği, emlak vergisinde yıllık artış yöntemini kalıcı olarak değiştirerek sistemin uzun vadeli yapısını yeniden şekillendiriyor. Düzenleme, takdir komisyonlarının dört yılda bir belirlediği arsa ve arazi birim değerleri ile yıllık matrah güncellemeleri arasındaki uyumu güçle