Emlak vergisinden sil baştan! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada emlak vergilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözlerine “Hep söylüyorum. Biz aldanan da olmayacağız. Aldatan da olmayacağız.” diyerek başlayan Erdoğan, emlak vergisindeki artışlara dikkat çekti.

Vergi artışlarının vatandaş üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu belirten Erdoğan, bunun altında da CHP'li belediyeler olduğunu iddia etti. Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu kapsamda mühim bir konuya burada değinmek durumundayım. Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2.500, yüzde 5.000, hatta bazı bölgelerde yüzde 18.700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor.”

CHP’li belediyeleri hedef almaya devam eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Tıpkı ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez.”

Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda bu konunun ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirtti:

“Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi. Haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”



EMLAK VERGİSİNDE BELEDİYELERİN YETKİSİ VAR MI?

Türkiye’de tüm bina, arsa ve araziler emlak vergisine tabidir. Vergiyi, taşınmazın tapudaki sahibi ya da kullanım hakkını devralmış kişi öder.

Emlak vergisi oranları 1319 sayılı Kanun’da belirlenmiş olup, belediyeler bu oranları tek başına değiştiremez.

dogrulukpayi'nin aktardığına göre; Meskenlerde binde 1, işyerlerinde binde 2, arsada binde 3, arazide binde 1 oran uygulanır; büyükşehirlerde bu oranlar iki katına çıkar. Cumhurbaşkanı bu oranları yarıya düşürebilir veya üç katına çıkarabilir. Belediyelerin yetkisi yoktur.

Vergi matrahı ise takdir komisyonları tarafından belirlenir. Bu komisyonlar, belediye, defterdarlık, tapu müdürlüğü, ticaret ve esnaf odaları gibi kurumlardan oluşur. Büyükşehirlerde ilçe kararlarını denetleyen merkez komisyon da bulunur. Süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi farklı kurumlar yer alır. Emlak vergisinin toplanması ve kullanımı belediyelere aittir. Her yıl iki taksitte ödenir; ilk taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım ayındadır. Gelirin yüzde 10’u büyükşehir belediyesine aktarılır.