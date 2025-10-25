Özgür Erdursun haberi verdi: Maliyet fırtınası kapıda!

Milyonlar ocak 2026'dan sonra gelecek zamları merak ediyor. Bir yandan asgari ücret, memur ve emekli zamları beklenirken diğer yandan da ceza, vergi, harç, prim zamları da gündemde. Maaş ve aylıklara gelen zamlar cebe girmeden eriyebilir.

Yeni yılda gelecek zamlara ilişkin uzman değerlendirmeleri de devam ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun "Hükümet sadece vergi gelirlerini değil, sigorta primlerini de artırma peşinde" başlıklı yazısında gelecek zamlara işaret etti.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı itibarıyla maaş ve primlerde yapılacak düzenlemelerin işveren maliyetlerini ciddi şekilde artıracağını açıkladı. Erdursun’a göre, asgari ücret artışı, prim oranları ve indirimlerdeki değişiklikler birleştiğinde işverenler için maliyet fırtınası kapıda.

PRİM TAVANLARI VE ORANLAR YÜKSELECEK

Erdursun Dünya'daki yazısında şunları kaydetti:

“Bugünkü brüt asgari ücret 26.005 TL civarında. Prime esas kazanç tavanı mevcut uygulamada asgari ücretin 7,5 katı olarak 195.041 TL seviyesinde. Yeni düzenlemeyle bu katsayının 9 kata çıkması öngörülüyor.”

Uzman, bu değişikliğin doğrudan SGK prim matrahını yükselteceğini vurguladı.

İŞVEREN PAYI VE İNDİRİMLERDE DEĞİŞİKLİK

Erdursun’a göre, malullük ve yaşlılık sigortası işveren payı %20’den %21’e çıkarılacak. Ayrıca sigorta primini düzenli ödeyen işverenlere uygulanan indirim oranı %4’ten %2’ye düşürülecek.

MALİYET FARKI YÜKSELECEK

Özgür Erdursun, üç düzenlemenin birlikte değerlendirilmesi halinde tavandan sigortalı bir çalışan için işverenin yıllık SGK priminin 20 bin TL’den fazla artacağını belirtti. Erdursun, “Mevcut sistemde yıllık prim ödemesi 65.826 TL iken, yeni sistemde aynı çalışan için ödenecek tutar 86.013 TL olacak. Aradaki farkın yaklaşık 3.900 TL’si peşin ödeme indirimlerinin düşürülmesinden, kalan 16.000 TL’den fazlası ise prim tavanının yükseltilmesi ve malullük-yaşlılık prim oranının artmasından kaynaklanıyor” dedi.

Erdursun, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek bu değişikliklerin asgari ücrete yapılacak zamla birlikte maliyetleri daha da artıracağını ve işverenler üzerinde ciddi bir yük oluşturacağını ifade etti.

İKTİDARIN İŞVERENE KIYAKLARI AKILLARA GELDİ

Öte yandan Erdursun işverene yük dese de geçmiş yıllarda, primden asgari ücrete kadar, söz konusu artışlarda iktidar sermeye kesimini desteklemekten yana tavır almıştı. Milyonlarca ücretli çalışanın itirazları karşısında asgari ücrete sınırlı zam yapan iktidar, işverenlerin itirazı ile geçtiğim yıllarda prim desteğinin bir kısmını devletin kasasından ödemişti.

Küçük esnaf iş mi yapsın vergi mi yetiştirsin! Bir kez gidiyorlardı, 2026'da 20 kez gidecekler!

Hali hazırda devlet sigortalı çalıştıran işverene çalışan başı 1000 lira veriyor. Bazı illerde yeni iş açacak yatırımcılara 14 yıllık devlet desteği veriliyor.