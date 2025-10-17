Ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu: Emlak vergisi, prim desteği, doğum borçlanması...

AKP, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 36 maddelik yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklif, gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulacak yeni ekonomi paketine dair açıklamalarda bulundu. Güler, paketin prim desteği, borçlanma oranları ve emlak vergisi gibi başlıkları kapsadığını duyurdu.

PRİM DESTEĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Güler, imalat dışı sektörlerde işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikinin 2 puana düşürüleceğini, imalat sektöründe ise mevcut yüzde 5’lik prim desteğinin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan Kabine Sonrası Duyurdu: Yeni Ekonomi Paketinden 'Tasarruf' Çıktı!

Ayrıca doğum hariç borçlanma prim oranı, mevcut yüzde 32 seviyesinden yüzde 45’e çıkarılacak.

PRİME ESAS ÜST KAZANÇ SINIRI ARTIYOR

Yeni düzenlemeyle prime esas üst kazanç sınırı 7,5 kattan 9 katına yükseltilecek. Güler, bu değişiklikle sigortalıların emekli aylıklarının artırılması ve haklarının iyileştirilmesi hedeflendiğini vurguladı.

EMLAK VERGİSİNDE HAKKANİYET ARAYIŞI

Emlak vergileriyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Güler, aynı mahalle içinde arsaların değer artış oranlarının dengeli şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyelerin gelir kaybına uğramadan, hakkaniyetli artış sağlanmasının önemine değinen Güler, çalışmalar tamamlandığında pakete komisyon sürecinde ekleme yapılabileceğini belirtti.

DİĞER DÜZENLEMELER

Diğer Düzenlemeler

Fon katılma paylarının bir yıldan uzun elde tutulması durumunda vergi planlama amacıyla kullanımı sınırlanacak.

BES devlet katkısı oranı, Cumhurbaşkanına 0-50 arasında değiştirme yetkisi verilecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, kamu bankalarından 2029’a kadar borçlanabilecek.

Sıfır ve ikinci el araç satışlarında en az 1.000 TL noter harcı uygulanacak.

UEFA organizasyonlarında Türkiye’de kazanç elde eden yabancı takımlar, vergiden muaf olacak.