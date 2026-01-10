DİSK Basın-İş: Basın emekçilerinin yüzde 61'i ortalama ücretin altında çalışıyor

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) tarafından hazırlanan "Aralık 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması", sektördeki basın çalışanlarının ekonomik koşullarına ışık tuttu.

10 ÇALIŞANDAN 6'SI DÜŞÜK MAAŞ ALIYOR

55 farklı medya kuruluşunda görev yapan 85 basın çalışanının verilerine dayanan inceleme, ortalama maaşların dahi temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu gösterdi. Sektör genelinde ortalama ücret 42 bin TL olarak ölçülürken, her 10 çalışandan 6’sının bu rakamın bile altında gelir elde ettiği saptandı.

KIDEM VE DENEYİM DEĞİL İŞ DEĞİŞTİRMEK KAZANDIRIYOR

Araştırma sonuçları, medya sektöründe uzun yıllar çalışmanın maaşlara olumlu yansımadığını, tam tersine aynı kurumda kalmanın ekonomik bir kayba dönüştüğünü ortaya koydu.

DİSK Basın-İş'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Kutlamıyoruz mücadele ediyoruz!

Sektörde ortalama çalışma süresinin sadece 4 yıl ile sınırlı kalması ve çalışanların yüzde 65’inin mevcut iş yerinde 3 yıldan az süredir bulunması, istihdamdaki istikrarsızlığı kanıtlıyor. Mevcut düzende basın sektöründe çalışanları için gelir artışı sağlamanın neredeyse tek yolu, sürekli iş değiştirmekten geçiyor.

ON KİŞİDEN SADECE BİRİ YOKSULLUK SINIRINI AŞABİLİYOR

Rapordaki şu çarpıcı veriler yer aldı:

Asgari Ücret Kıskacı: Her 10 medya çalışanından biri asgari ücret veya daha düşük bir bedelle çalıştırılıyor.

Yoksulluk Sınırı Uçurumu: Çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretin iki katının dahi altında kazanırken, yoksulluk sınırını aşabilenlerin oranı sadece yüzde 5’te kaldı.

Beklenti ve Gerçek: Çalışanların insanca bir yaşam için talep ettiği ortalama maaş 68 bin 806 TL iken, mevcut ödemeler bu beklentinin çok uzağında seyrediyor.

TABAN ÜCRET FORMÜLÜ

Yaşanan ekonomik çöküşe karşı DİSK Basın-İş, sektörün nefes alabilmesi için acil bir "taban ücret" modeli önerdi.

Sendikanın çözüm reçetesinde şu talepler öne çıkıyor:

“Taban ücret uygulaması hayata geçirilmeli! Mesleğe yeni adım atan bir basın emekçisinin başlangıç maaşı, asgari ücretin en az iki katı düzeyinde belirlenmelidir. Ayrıca her mesleki tecrübe yılı için bu ücrete yüzde 3 oranında artış ilave edilmelidir.”

BÜYÜK ŞEHİR VE SAHA TAZMİNATI

Sendika ayrıca, büyük şehirlerdeki hayat pahalılığına karşı yüzde 25 oranında "büyük şehir tazminatı" ve zor şartlarda görev yapan muhabirler için günlük 1000 TL "saha tazminatı" uygulanmasını istiyor.