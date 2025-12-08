150 bin çalışanın gözü buradaydı: Görüşmeler tıkandı!

Otomotivden beyaz eşyaya, elektronikten demir-çeliğe kadar Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan 200'e yakın iş yerinde, 150 bini aşkın emekçinin kaderini belirleyecek 2025-2027 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ipler koptu.

Aralarında Ford Otosan, Renault, Arçelik, Tofaş, Bosch, Siemens ve TürkTraktör gibi sanayi devlerinin de bulunduğu iş yerlerini kapsayan müzakerelerin 5. oturumunda anlaşma sağlanamadı ve uyuşmazlık tutanağı tutularak arabulucu süreci resmen başladı.

BİRLEŞİK METAL: TEKLİF ENFLASYONUN BİLE GERİSİNDE

Masada anlaşma çıkmadığını duyuran DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş yaptığı açıklamada MESS tarafından yapılan 6 aylık teklifin enflasyonun bile altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"MESS, tarafından bugün yapılan toplantıda, birinci 6 aylık dönem için yüzde 5 ve sonrasında seyyanen 11,5 TL teklif etmiştir. Bu teklif yüzde 10’a karşılık gelmektedir. 6 aylık resmi enflasyon oranı ise yüzde 13,11’dir. Dolayısıyla yapılan teklif resmi enflasyonun bile gerisindedir. Diğer 6’şar aylar için ise bir teklif verilmemiştir."

Sendika olarak ortalama ücrette ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talebi olduğu belirtildi.

İşveren sendikası MESS'in ise sosyal haklarda da yüzde 25 oranında (son 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı yüzde 32,95’tir) artış teklif ettiğini kaydedildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"MESS, sözleşmenin 3 yıl olmasını ve ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı ödenmesini, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının işverenler tarafından ödenmesinin sona erdirilmesini teklif etti. MESS, sosyal haklar ve diğer konularda herhangi bir ilave teklifimizi kabul etmeyeceğini belirtti. Bugüne kadar değişiklik önerdiğimiz hiçbir madde kabul edilmemiştir. Dolayısıyla MESS, bugüne kadar hiçbir talebimizi kabul etmemiştir. Tersine karşı teklifler verilerek mevcut haklar geriye götürülmek istenmiştir."

"BU TEKLİF METAL İŞÇİLERİYLE ALAY ETMEKTİR"

Açıklamada Sendika Genel Sekreteri Ali Çeltek'in toplantıda yaptığı konuşma da yer aldı. Çeltek şu ifadeleri kullandı:

“MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir. Hemen her toplantıda MESS yetkililerine de belirttiğimiz gibi, metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini ve esneklik dayatmalarını kabul etmeyeceklerdir. MESS, bu teklifiyle metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları hakkımızdır ve bunun için mücadele etmekten geri durmayacağız. Resmi enflasyonun hiçbir gerçekliğinin olmadığı ortada iken onun bile gerisinde bir teklif vermek metal işçilerinin sefalete boyun eğmesi anlamına gelir ve bu asla kabul edilemez. İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta ücret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm maddeler işçilerin en doğal haklarıdır.” Sendikamız Merkez TİS Kurulu’nu 13 Aralık Cumartesi günü toplayarak gelişmeleri değerlendirecek ve toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararlarını alacaktır."

ENFLASYONUN ALTINDA EZİLEN TEKLİF

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, işverenin masaya getirdiği rakamları açıklayarak duruma tepki gösterdi. MESS'in ilk 6 ay için saatlik ücretlere önce yüzde 5, ardından seyyanen 11,5 lira artış önerdiğini belirten Altundağ, bu hesabın kümülatif olarak sadece yüzde 10'a denk geldiğini vurguladı.

Yüzde 35,2 zam istediler

Hayat pahalılığının zirve yaptığı bir dönemde işverenin bu teklifi, işçi tarafında şok etkisi yarattı. Altundağ, işveren tarafının sonraki 6 aylık dilimler (ikinci, üçüncü ve dördüncü) için ise herhangi bir teklif dahi sunmadığına dikkat çekti.

Altundağ, "Bununla birlikte sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 25 artış teklif eden MESS, ikinci yıl için herhangi bir teklifte bulunmadı. Önceki sözleşmelerden farklı olarak bu sözleşmede ilk 6 ay için verilen teklif, enflasyonun bile altında kaldı" diyerek işverenin tutumunu eleştirdi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Söz konusu teklifi reddederek masayı terk ettiklerini belirten Altundağ, sürecin ciddiyetine şu sözlerle vurgu yaptı:

"İşverenin ilk 6 ay için kümülatif yüzde 10'a karşılık gelen teklifini kabul etmemiz mümkün değil. Bu teklif, metal sektöründeki mevcut iş barışını zedeleyecektir."

Türk Metal Sendikası, bundan sonra izlenecek eylem planını ve yol haritasını belirlemek üzere yarın Başkanlar Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

140 bin çalışan için zam talebi açıklandı

Sanayinin kalbinde grev çanlarının çalıp çalmayacağı ise merak konusu.