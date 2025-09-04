140 bin çalışan için zam talebi açıklandı

Türkiye’nin otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren en büyük işveren grubunu kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci resmen başladı. Süreç kapsamında, ücretler ve sosyal haklar dahil olmak üzere ilk altı ay için ortalamada yüzde 38,97’lik artış talebi masaya konuldu.

140 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Ankara’da işçilerle bir araya geldiği toplantıda talepleri açıkladı. Altundağ, saatlik ücretlerde ilk altı ay için yüzde 20 artış ve bunun üzerine 35 TL seyyanen zam istediklerini dile getirdi. Buna ek olarak sosyal yardımlara yüzde 65, kurban bayramı yardımına ise yüzde 80 zam talep edildi.

Ortalama ücretler üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bu taleplerin toplamı yüzde 38,97’lik bir artışa karşılık geliyor. Söz konusu grup toplu sözleşmesi yaklaşık 140 bin metal işçisini kapsıyor.

İLERİKİ DÖNEM İÇİN TALEPLER

Ekonomim'in aktardığı Türk Metal’in teklifine göre işçilere ikinci ve dördüncü altı ay için enflasyon oranında, üçüncü altı ay için ise enflasyon +3 puan zam yapılması isteniyor.

Sosyal yardımlar konusunda da mevcut hakların korunmasının yanı sıra yeni düzenlemeler talep edildi. Bunlar arasında, işyerlerinde sağlanan tamamlayıcı sağlık sigortasının eşleri de kapsaması, bayramlarda çalışma ücretinin saat başına yüzde 200 artırılması, gece çalışma tazminatının yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılması ve birinci derece yakınların hastanede yatarak tedavi gördüğü durumlarda çalışanlara 1 gün ücretli refakatçi izni verilmesi yer alıyor.

“TALEPLERİMİZİ KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, “Emekçilerin ekonomik sıkıntılar altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Aylarca süren teknik çalışmaların ardından, işçilerimizin görüşleriyle şekillenen bu talep artık sizlere emanettir. Kararlılıkla savunacağız” dedi.

Altundağ, yalnızca zam istemediklerini, aynı zamanda taleplerin hayata geçirilmesinin işçilerin refahı için zorunlu olduğunu vurguladı.