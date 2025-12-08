Magnum borsaya milyar euroluk giriş yaptı

Unilever bünyesinden ayrılma sürecini tamamlayan Magnum Ice Cream Company, finans dünyasında yeni bir sayfa açtı. Amsterdam borsasında "bağımsız" bir şirket olarak işlem görmeye başlayan dondurma devinin hisseleri, pay başına 12,8 euro seviyesinden alıcı buldu.

Bu rakamlarla şirketin toplam piyasa değeri 7,84 milyar euro'ya ulaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ ARTIK BAĞIMSIZ

Wall's ve Cornetto gibi dünyaca ünlü markaları da çatısı altında toplayan Magnum, bu hamleyle dünyanın en büyük bağımsız dondurma şirketi unvanını kazandı. Şirketin hisseleri sadece Hollanda'da değil, bugün itibarıyla Londra ve New York borsalarında da işlem görmeye başlayacak.

Ancak şirket yönetimi, yatırımcıları olası bir dalgalanmaya karşı uyardı. İngiltere'nin önde gelen FTSE endekslerine dahil edilemeyecek olması nedeniyle, hisselerin ilk etapta satış baskısı yiyebileceği belirtildi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA HIRSLI OLACAĞIZ"

Şirketin yeni dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Magnum Genel Müdürü Peter ter Kulve, gelinen noktayı "gurur verici bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

Kulve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız ve halka arz olmuş bir şirket olarak her zamankinden daha çevik, daha odaklı ve daha hırslı olacağız."