AB ülkeleri arasında 'göç dayanışması'

Yayınlanma:
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yüklerini hafifletmek amacıyla yeni bir adım atarak dayanışma havuzu kurma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, göç baskısı yaşayan üye devletlere destek sağlamak amacıyla oluşturulacak “Dayanışma Havuzu” mekanizması konusunda siyasi mutabakata vardı. AB Konseyi, anlaşmaya ilişkin yazılı açıklamasında, mekanizmanın “Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı” kapsamında 2026 yılında hayata geçirileceğini duyurdu.

AB Komisyonu, 12 Kasım'da göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk Dayanışma Havuzu’nun oluşturulmasını önermişti.

Siyasi uzlaşmanın ardından, uygulamanın yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi’nin düzenlemeyi resmi olarak onaylaması gerekiyor. Resmi kabul sürecinin 31 Aralık 2025’ten önce tamamlanması bekleniyor.

Plan uyarınca, 2026’da ya 21 bin kişinin yeniden yerleştirilmesi ya da üye ülkelerin mali katkı sağlaması gerekecek. Hesaplamalara göre, havuzun işletilebilmesi için yaklaşık 420 milyon dolarlık bir fon gerekiyor.

AB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlarAB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlar

Kanada'dan CHP açıklaması geldi! Vatandaşlık için üyelik yeterli mi?Kanada'dan CHP açıklaması geldi! Vatandaşlık için üyelik yeterli mi?

Üye ülkelerin havuza dayanışma katkılarının şeklini insani dayanışma (yeniden yerleştirme veya sorumluluk devri), mali destek, alternatif önlemler ya da bu önlemlerin bir kombinasyonu arasında serbestçe seçebileceği aktarılmıştı.

Göç baskısının en yoğun hissedildiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İtalya ve İspanya, mekanizmadan öncelikli olarak yararlanacak ülkeler arasında yer alacak.

Öte yandan, önceki yıllardan biriken yüksek göç yükü nedeniyle “özel durumdaki ülkeler” olarak sınıflandırılan Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya ve Polonya, havuza yapacakları katkılarda tam veya kısmi indirim talep edebilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı

