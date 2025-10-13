AB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlar

En az göçmen barındıran Avrupa ülkelerinin sıralaması:

10. YUNANİSTAN

Nüfusunda en az yabancı bulunan onuncu ülke , şaşırtıcı bir şekilde, Yunanistan'dır. Resmi istatistiklere göre, ülkede göçmenlerin yaklaşık %12'si yaşamaktadır. Ancak Yunanistan, başta Afrika olmak üzere Orta Doğu'dan da olmak üzere Avrupa'nın en büyük göçmen akınına uğrayan ülkelerinden biridir. Ancak ülkeye ulaşan göçmenlerin bir kısmı resmi statü elde edemediği için Eurostat verilerine dahil edilememektedir.

Dolayısıyla Yunanistan çifte bir gerçeklikle karşı karşıya. Resmi rakamlar yabancıların oranını nispeten düşük gösterse de, özellikle büyük şehirlerde günlük hayatta göçmenlerin varlığı önemli. Bu eşitsizlik, hükümetin iltica sistemi, işgücü piyasası ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıyla başa çıkmak zorunda kalması nedeniyle siyasi tartışmalarda ve uygulamada gerginlik yaratıyor.

9. İTALYA

Aynı durum, Afrika'dan Avrupa'ya göç edenlerin başlıca alıcılarından biri olarak görülen İtalya için de geçerlidir . Eurostat verileri tüm göçmenleri kapsamayabilir. Göçmenlerin önemli bir kısmı da İtalya'yı geçiş ülkesi olarak kullanarak diğer Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışmaktadır. Buna rağmen Eurostat, Avrupa'nın en büyük yabancı topluluklarından birini temsil eden İtalya'da 6,5 ​​milyondan fazla göçmen olduğunu kaydetmiştir. Yüzde olarak, İtalyan nüfusunun yaklaşık %11'ini oluşturmaktadırlar.

Göç, son yıllarda İtalya'da toplumsal bir sorun haline geldi. Siyasi tartışmalar, Akdeniz üzerinden kontrolsüz insan akışına ilişkin endişeler ile göçmenlerin, örneğin iş gücündeki düşüşle başa çıkmak için gerekli olduğu gerçeği arasında gidip geliyor. Göçmenlerin varlığı, büyük şehirlerde ve tarım veya inşaat gibi işgücüne yüksek talep olan bölgelerde yoğunlaşıyor.

8. ÇEK CUMHURİYETİ

Mülteciler nedeniyle Çek-Slovakya sınırında kontroller yapılıyor.

Yabancı oranının en düşük olduğu sekizinci Avrupa ülkesi, Eurostat verilerine göre yaklaşık %10'unun, yani bir milyondan biraz fazlasının yaşadığı Çek Cumhuriyeti'dir. Bu durum, esas olarak uzun vadeli istikrarlı ekonomisi ve Avrupa'nın merkezindeki coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Bu sayede Çek Cumhuriyeti, komşu ülkelerden ve daha uzak bölgelerden gelen göçmen işçiler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir.

Yabancılar, nispeten tükenmiş bir işgücü piyasasında hâlâ iş bulabiliyor. Örneğin, sanayi, inşaat veya hizmet sektörlerinde yüksek bir işçi talebi var. Güney ülkelerinin aksine, Afrika'dan gelen göçmenler Çek Cumhuriyeti'ne gitmiyor. Son yıllarda, özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle, doğudan gelen göçmenlerin sayısı arttı. Özellikle de Çek Cumhuriyeti'nin savaş mültecisi olarak kabul ettiği Ukraynalılar.

7. MACARİSTAN

Macaristan nüfusunun yüzde yedisi yabancı uyrukludur ; bu da mutlak rakamlarla yaklaşık 700.000 kişiye denk gelmektedir. Ülke, Balkanlar, Orta Avrupa ve Avusturya'nın kesişim noktasındaki konumu nedeniyle belirli sayıda yabancıyı çekmektedir.

Göç, ülkede hassas bir siyasi konudur. Hükümet uzun süredir göçmen kabulüne söylemsel olarak karşı çıkmaktadır. Öte yandan, yabancılar, diğer ülkelerdekine benzer sorunlarla, yani yaşlanan nüfus ve işgücü açığıyla karşı karşıya olan yerel ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, Macaristan'da kalan yabancılar çoğunlukla ev işçisi açığının olduğu, ücretlerin düşük olduğu sektörlerde istihdam edilmektedir.

6. FİNLANDİYA

Eurostat'a göre, Finlandiya'da 300.000'den fazla yabancı yaşıyor; bu da nüfusun yüzde altısına denk geliyor. Terazinin diğer tarafında aramayı tercih ettiğimiz İskandinav ülkeleri arasında Finlandiya bir istisna gibi görünüyor. Ülke yabancılara o kadar açık olmasa da, son yıllarda sayıları artıyor.

Ülke, göçün yaşlanan nüfus ve sağlık ve teknoloji gibi kilit sektörlerdeki işgücü açığını nasıl giderebileceği konusunu tartışıyor. Ancak, yabancıların sayısı daha hızlı artarsa ​​ülkenin sosyal uyumu ve kamu hizmetleri seviyesini koruyup koruyamayacağı konusunda da endişeler var.

5. LİTVANYA

Bu karşılaştırmada Baltık ülkelerinin ilk ve tek temsilcisi Litvanya'dır. Eurostat'a göre ülkede yabancıların yalnızca yaklaşık yüzde beşi, yani yaklaşık 134 bin kişi yaşamaktadır. Litvanya, geleneksel olarak yabancıların tercih edeceği bir ülke değildir. Aksine, Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra ülke nüfusunda bir düşüş yaşanmış ve insanlar daha iyi ücretli işler için yurt dışına yönelmiştir.

Litvanya olası entegrasyon sorunlarıyla uğraşmak zorunda değil, ancak bir yandan da yaşlanan bir nüfusla mücadele ediyor.

4.SLOVAKYA

Eurostat verilerine göre, Slovakya'da yaklaşık 214.000 yabancı yaşıyor; bu da nüfusun yaklaşık %4'üne denk geliyor. Bunun nedeni, diğer şeylerin yanı sıra, yerel işgücü piyasasının Batı Avrupa'ya kıyasla nispeten düşük çekiciliği. Buna rağmen, özellikle sanayi sektöründe çalışanlar arasında yabancıların sayısı son yıllarda artış gösteriyor.

Her halükarda, Slovak ekonomisi daha fazla işgücüne ihtiyaç duyacaktır, çünkü hem yaşlanan nüfus hem de bazı insanların yurt dışına, özellikle de Çek Cumhuriyeti'ne göç etmesi nedeniyle bir işgücü açığıyla boğuşmaktadır. Ancak göç, siyasi olarak hâlâ olumsuz algılandığı için köklü bir değişimin yaşanması muhtemel değildir.

3. POLONYA

Bu karşılaştırmada ilk sıralarda yer alan diğer üç ülkenin nüfusunda yalnızca yüzde üç yabancı bulunuyor. Polonya'da bu sayı yaklaşık 900 bin. Ülke, son yıllarda nispeten daha büyük bir yabancı akınıyla karşı karşıya; örneğin, Ukrayna'dan gelen göçmen sayısında artış var. Ancak genel olarak ülkede hâlâ nispeten az sayıda yabancı bulunuyor.

Polonya, özellikle önemli sanayi ve hizmet sektörlerinde göçe daha açık bir yaklaşım benimsenmesi yönündeki baskıyı artıran bir işgücü sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Ancak göç, siyasi açıdan hassas bir konudur.

2. ROMANYA

Eurostat'a göre Romanya'da 588.000 yabancı yaşıyor, ancak bu sayı henüz yukarıda belirtilen yüzde üçün altında. Ülke Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra birçok kişi İtalya, İspanya veya Almanya'da çalışmak için ayrıldı. Öte yandan, yabancılar diğer ülkelere kıyasla daha düşük potansiyel kazançlar nedeniyle Romanya'ya yönelmiyor.

Ancak son yıllarda, özellikle ev işçisi sıkıntısı çeken sanayi ve inşaat sektörlerinde ilk büyük yabancı işçi grupları ortaya çıkmaya başladı. Ülkede göçle ilgili siyasi tartışmalar da Avrupa'nın diğer bölgelerindeki kadar hararetli değil, çünkü nispeten az sayıda göçmen var.

1. BULGARİSTAN

Bulgaristan örneğinde bu sayı 212 bin kişidir. Bulgaristan, ülkeye göçten ziyade, ekonomik sorunlar veya Batı Avrupa'da daha iyi yaşam koşulları beklentisi nedeniyle nüfusunun yurt dışına çıkışıyla karşı karşıyadır.

Yabancılar bu eğilimin ekonomik etkisini kısmen hafifletebilirler, ancak sayıları hala büyük bir etki yaratacak kadar düşük. Dahası, Bulgaristan'ın diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha düşük ücretler ve daha az gelişmiş bir işgücü piyasası sunması nedeniyle, Bulgaristan'a yerleşmeye olan ilgi düşük kalmaya devam ediyor.